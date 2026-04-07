Día 39 de la guerra en Irán: Estados Unidos acuerda cese al fuego e Israel insiste en atacar Líbano

En el día 39 de la guerra en Medio Oriente, Estados Unidos anunció un acuerdo de cese al fuego con Irán, mientras Israel mantiene operaciones militares en Líbano y reporta nuevos ataques con misiles desde territorio iraní, en un escenario marcado por la incertidumbre y la fragilidad de la tregua.

El presidente Donald Trump aseguró que Washington logró una “victoria total” tras alcanzar el acuerdo, apenas una hora antes de que expirara el ultimátum que contemplaba un ataque a gran escala contra infraestructura iraní.

“Una victoria total y completa. Al 100%. Sin lugar a dudas”.

El mandatario también señaló que el pacto contempla el control del programa nuclear iraní, condición que, según afirmó, fue clave para aceptar la tregua.

La tregua fue anunciada apenas una hora antes de un posible ataque masivo. AFP

Tregua parcial mientras continúan ataques

Pese al anuncio del cese al fuego, el ejército israelí informó que detectó el lanzamiento de misiles desde Irán hacia su territorio, lo que activó los sistemas de defensa antiaérea en varias zonas, incluidas Jerusalén y Jericó.

Se han identificado misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel. Se están activando los sistemas de defensa para interceptar esta amenaza”.

Las explosiones fueron percibidas por corresponsales internacionales, y aunque minutos después se autorizó a la población salir de los refugios, el incidente evidenció la volatilidad del acuerdo alcanzado.

De forma paralela, un bombardeo israelí en la ciudad de Sidón, en Líbano, dejó al menos ocho muertos y una veintena de heridos, según autoridades sanitarias locales. Este hecho refuerza la percepción de que el conflicto continúa activo en otros frentes, pese a los compromisos diplomáticos.

Negociaciones y presión internacional en curso

El acuerdo de cese al fuego se logró tras semanas de presión internacional y mediación de actores como China y Pakistán, cuyo gobierno confirmó que la tregua incluye varios frentes del conflicto, incluido Líbano.

“Escuché que sí”.

Trump respondió así al ser cuestionado sobre el papel de China en llevar a Irán a la mesa de negociación, en declaraciones a la AFP.

Por su parte, la Casa Blanca indicó que se contemplan conversaciones directas con Teherán en Islamabad durante las próximas dos semanas, con el objetivo de consolidar el acuerdo.

“Las negociaciones en persona están sobre la mesa”.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, también tiene previsto reunirse con Trump en Washington para abordar la situación.

En el plano económico, los mercados reaccionaron de forma inmediata: el precio del petróleo cayó más de 15 por ciento, situándose por debajo de los 100 dólares por barril, ante la expectativa de una disminución en las tensiones.

Sin embargo, la situación sigue siendo incierta. Irán condicionó la reapertura del estrecho de Ormuz —clave para el comercio energético global— al cese total de ataques por parte de Estados Unidos e Israel.

“Durante un período de dos semanas, será posible un paso seguro por el estrecho de Ormuz”.

El conflicto, que ha dejado decenas de muertos en países como Irak, continúa generando preocupación internacional ante el riesgo de una nueva escalada, mientras la tregua enfrenta sus primeras pruebas en el terreno.

Con información de AFP.