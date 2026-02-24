Un perrito sobrevive a desplome de helicóptero que dejó 15 muertos en Perú

Un pequeño perro sobrevivió al desplome de un helicóptero militar en el que murieron 15 personas en el sur de Perú, informó este martes la Fuerza Aérea de ese país.

Único sobreviviente entre los restos

Tras el accidente de la aeronave, brigadistas de rescate encontraron entre los fierros retorcidos al can, de color caramelo. Permanecía al lado del cadáver de su dueño, el coronel Javier Nole, de 50 años, quien viajaba a bordo con su esposa y sus dos hijas.

Es la mascota del coronel Nole, es el único sobreviviente", dijo a AFP una fuente de la institución militar.

El accidente ocurrió el domingo y todas las personas que viajaban fallecieron. Entre las víctimas había cuatro militares y 11 civiles, entre ellos sus esposas y siete menores de edad, de 3 a 17 años.

Según un reporte de la televisora local Latina, "el animal fue trasladado posteriormente para recibir evaluación veterinaria".

El helicóptero y la zona del siniestro

El helicóptero siniestrado, un Mi-17 de fabricación rusa, perdió contacto el domingo cuando sobrevolaba la región de Ica, a 300 kilómetros al sur de la capital peruana.

Rescatistas y personal militar sostienen al perro sobreviviente del accidente del helicóptero Mi-17 en la zona de Chala, Arequipa, donde murieron 15 personas. Ilustración / DALL-E

Los rescatistas localizaron el lunes los restos de la aeronave en la localidad de Chala, en Arequipa.

El aparato fue usado en los últimos días en labores de rescate durante las inundaciones registradas en ese departamento.

Investigación en curso

La Fuerza Aérea dispuso una investigación para determinar las causas del accidente.

El helicóptero Mi-17 es una de las aeronaves de transporte más utilizadas en América Latina para misiones militares y de apoyo en desastres naturales; tiene capacidad aproximada para 24 pasajeros o varias toneladas de carga, según la configuración.

De acuerdo con reportes sobre emergencias en Perú, las regiones del sur del país han enfrentado lluvias intensas asociadas a fenómenos climáticos estacionales, lo que ha incrementado las operaciones aéreas de rescate.

En estos casos, la investigación técnica suele estar a cargo de órganos especializados de la Fuerza Aérea del Perú, conforme a la normativa aeronáutica vigente, para determinar posibles fallas mecánicas, condiciones meteorológicas adversas o factores operacionales.

«pev»