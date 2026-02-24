Ningún país ha logrado la igualdad laboral entre hombres y mujeres: Banco Mundial

La completa igualdad en el trabajo entre hombres y mujeres no existe en ningún lugar del mundo y solo 4% de las mujeres vive en países con un mercado laboral que se acerca a ella, advirtió el Banco Mundial.

Según su informe anual sobre Mujeres, negocios y legislación, incluso si rigen leyes de igualdad laboral, estas solo se aplican en aproximadamente la mitad de los casos.

Incluso en economías que han modernizado su legislación, las mujeres se enfrentan a restricciones sobre el tipo de trabajo que pueden realizar, los negocios que pueden emprender y el entorno de seguridad que les permita aprovechar las oportunidades”, dijo Indermit Gill, economista en jefe del organismo.

El informe evalúa no solo las leyes de igualdad que se han aprobado, sino también los servicios públicos creados para ayudar a las mujeres en el ámbito laboral y garantizar que las normas se cumplan.

El BM insistió en que se necesitan reformas porque 1,200 millones de jóvenes —la mitad mujeres— se incorporarán al mercado laboral en la próxima década.

Muchos alcanzarán la mayoría de edad en regiones donde las mujeres se enfrentan a los mayores obstáculos y donde el aumento del PIB que se derivaría de su participación es más que necesario”, afirmó Tea Trumbic, autora principal del informe.

Garantizar a las mujeres un acceso igualitario al mercado laboral no solo las beneficia a ellas, sino a la sociedad en su conjunto, sostiene el informe.

De hecho, en los países donde las mujeres tienen más oportunidades, la tasa de participación de los hombres en la fuerza laboral también es más alta, señala el documento.

Según este informe, las economías avanzadas cuentan con condiciones que más se asemejan a la igualdad, con España a la cabeza. Los países de Oriente Medio y del Pacífico están muy rezagados.

Brecha entre ley y realidad

El informe Women, Business and the Law 2024 del Banco Mundial —la edición más reciente con datos comparables a escala global— señala que, en promedio, las mujeres cuentan con el 77.1% de los derechos legales que tienen los hombres.

Sin embargo, cuando se mide la existencia de marcos institucionales de apoyo (como servicios de cuidado infantil o mecanismos de transparencia salarial), la calificación promedio mundial baja a 64.1%, y en materia de cumplimiento efectivo de la ley desciende a 40.5%, lo que confirma la brecha entre la legislación y su aplicación real.

Solo 14 economías —entre ellas España— obtuvieron una puntuación perfecta de 100 en igualdad legal, lo que representa alrededor de 4% de la población femenina mundial.

En contraste:

La región de Medio Oriente y Norte de África registra uno de los promedios más bajos (53.2 puntos).

registra uno de los promedios más bajos (53.2 puntos). Las economías de altos ingresos de la OCDE alcanzan 95.1 puntos.

El Banco Mundial estima que cerrar las brechas de género en empleo y emprendimiento podría incrementar el PIB mundial hasta en 20%, lo que subraya el impacto macroeconómico de las reformas pendientes.

El caso de México

En el informe Women, Business and the Law 2024 del Banco Mundial, México obtuvo una calificación de 91.3 sobre 100 en igualdad legal entre hombres y mujeres, por encima del promedio regional de América Latina y el Caribe (74.3).

El país alcanza la puntuación máxima en indicadores como:

Movilidad

Remuneración

Matrimonio

Activos

No obstante, presenta rezagos en paternidad y cuidado, ya que la licencia de paternidad obligatoria es de solo cinco días, frente a las 12 semanas de licencia de maternidad, lo que incide en la distribución desigual del trabajo no remunerado. Participación laboral y trabajo no remunerado

En términos de participación laboral, datos del Banco Mundial y del INEGI indican que en 2024 la tasa de participación de las mujeres en la fuerza laboral fue de aproximadamente 46%, frente a 76% en el caso de los hombres, una brecha cercana a 30 puntos porcentuales.

Además, las mujeres en México dedican en promedio 2.5 veces más horas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres, según la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo.

El Banco Mundial ha señalado que, aunque el marco legal mexicano es relativamente sólido en comparación regional, la brecha persiste en la implementación efectiva, el acceso a servicios de cuidado infantil y la informalidad laboral, donde más del 50% de las mujeres ocupadas trabajan en condiciones informales, lo que limita el acceso a seguridad social y prestaciones.

