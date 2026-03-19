Líbano reporta más de mil muertos por ataques israelíes desde el inicio de la guerra

El Ministerio de Salud de Líbano informó que el número de muertos por los ataques israelíes desde el 2 de marzo asciende a 968 personas, mientras que los heridos suman 2,432, según datos actualizados, aunque la cifra podría superar las mil personas. Entre las víctimas mortales se contabilizan 116 niños y 77 mujeres, y entre los lesionados figuran 356 menores y 403 mujeres.

La entidad sanitaria precisó que solo en la jornada del miércoles se registraron 56 fallecidos y 211 heridos como consecuencia de los bombardeos.

El 2 de marzo, Israel intensificó sus operaciones militares contra Líbano con ataques aéreos dirigidos a los suburbios del sur de Beirut, así como a regiones del sur y el este del país. Posteriormente, inició una incursión terrestre calificada como limitada en zonas fronterizas.

Los bombardeos han afectado tanto áreas urbanas como rurales, generando un incremento sostenido en el número de víctimas y en la presión sobre los servicios médicos libaneses, que enfrentan dificultades para atender la magnitud de la emergencia.

Amnistía Internacional exige a Israel detener ataques contra centros médicos en Líbano

Amnistía Internacional instó a Israel a cumplir con la obligación legal de proteger en todo momento al personal médico y a los pacientes, tras los ataques israelíes que desde el 2 de marzo han provocado la muerte de al menos 30 personas en entornos sanitarios.

En un comunicado, la subdirectora regional para Oriente Medio y el Norte de África de AI, Kristine Beckerle, señaló:

La protección de la atención sanitaria no es opcional, sino una norma de guerra ineludible. Atacar deliberadamente a personal médico en el ejercicio de sus funciones humanitarias constituye una grave violación del derecho internacional humanitario"

Amnistía Internacional recordó que el derecho internacional humanitario establece la protección de la atención médica como un principio fundamental en los conflictos armados. La organización pidió a la comunidad internacional presionar a Israel para que cese los ataques contra instalaciones sanitarias y garantice el respeto a las normas de guerra.

Con información de AFP.