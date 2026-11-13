Paraguay incluye a siete cárteles mexicanos en su lista de organizaciones terroristas

Paraguay amplió su lista de organizaciones consideradas terroristas e incorporó a siete grupos criminales mexicanos, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana.

La decisión fue anunciada en un decreto firmado por el presidente paraguayo, Pedro Alliana, quien asumió el cargo el pasado viernes tras la destitución de Santiago Peña, en medio del escándalo relacionado con la intervención de Ueno Bank.

El gobierno paraguayo también incluyó a Cárteles Unidos, Los Viagras y los cárteles del Noreste y de Juárez.

La medida se adoptó en atención a la Declaración Conjunta sobre la Defensa de la Soberanía Hemisférica, suscrita por los países integrantes de la coalición Escudo de las Américas, impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los integrantes de esta iniciativa se reunieron en septiembre pasado en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Tren de Aragua, ELN y otras organizaciones también fueron incluidas

La ampliación del registro no se limitó a los grupos mexicanos. El decreto también incorporó al Tren de Aragua, de Venezuela; al Ejército de Liberación Nacional (ELN), al Clan del Golfo y a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En Centroamérica, Paraguay añadió a la Mara Salvatrucha y a la pandilla Barrio 18, ambas de El Salvador.

La disposición también contempla a Los Lobos, Los Choneros, Chone Killers y Los Tiguerones, de Ecuador; a Gran Grif y Viv Ansanm, de Haití, y a Sendero Luminoso, de Perú.

La decisión de Alliana se suma a otras medidas adoptadas por Paraguay para ampliar su catálogo de organizaciones consideradas terroristas.

En agosto de 2025, durante la administración de Santiago Peña, el gobierno designó bajo esa categoría al denominado Cártel de los Soles, de Venezuela. En octubre del mismo año hizo lo propio con las organizaciones brasileñas Comando Vermelho (CV) y Primer Comando de la Capital (PCC).

En abril de 2025, también incorporó al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán y extendió la designación a la totalidad de las estructuras de Hamás, grupo islamista palestino, y de Hizbulá, organización chií libanesa.

Los antecedentes se remontan a agosto de 2019, cuando el gobierno del entonces presidente Mario Abdo Benítez reconoció como organizaciones terroristas a las milicias armadas de Hamás y Hizbulá, así como a Al Qaeda y al Estado Islámico.