Para atender a víctimas, Iglesia aprende de IA; llaman a escuchar a afectados

La inteligencia artificial es un nuevo desafío que debe tomarse en cuenta en la atención a víctimas de abusos por parte del clero, para escuchar con atención sus testimonios, dijo a Excélsior monseñor Francisco Javier Acero, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México.

El Papa concedió la audiencia ante 40 colaboradores, incluido monseñor Francisco Javier Acero (der.). Especial

“Tenemos ahora pues este desafío de la inteligencia artificial en el cual vamos a formarnos”, explicó.

El líder religioso explicó que hay una colección de 15 publicaciones sobre el abuso, la justicia reparativa dentro de la Iglesia, que son áreas desde el derecho canónico, el penal, la psicología, la psiquiatría, la teología pastoral y moral, la comunicación con los medios y con las víctimas.

Entre éstos, figuran la ética, la informática, el mundo digital y el mundo de la inteligencia artificial.

“Estas nuevas realidades nos desafían y y actualmente estamos en el amplio profundo mundo de esto de la inteligencia artificial que está en pleno desarrollo”, agregó.

El Papa invitó a escuchar a todas las víctimas. Incluso recordó el caso de una víctima que señaló que su obispo no lo escuchaba.

“Yo les invito a todos a que escuchemos a las víctimas”, declaró.

Ayer, Acero participó en un encuentro con unas 40 personas en la sala contigua del Aula Pablo VI del Vaticano, con el objetivo de celebrar los diez años de existencia de Centro de Investigación y Formación de Protección al Menor (Ceprome) Latinoamérica, así como su lucha contra el abuso y a la promoción de una cultura del cuidado en el contexto eclesial.

Se trató de una audiencia que concedió el papa León XIV como parte de un trabajo intenso para promover la cultura del cuidado y de la prevención en la Iglesia, explicó Acero.

“Fuimos 40 miembros colaboradores. Es una respuesta que nació de un grupo de católicos a esta crisis eclesial suscitada por los abusos a menores y personas vulnerables. El Papa se dirigió en un saludo especial de reconocimiento, de gratitud y de ánimo”, detalló.

En el encuentro, el Papa se refirió a que en los trabajos de evangelización tiene que haber una verdadera experiencia de amor con el Señor.

“Y es necesario que en estos lugares haya una experiencia de eh espacios seguros”, insistió.

Esto ocurrió luego de que la Comisión Pontificia para la Protección de Menores (CEP) concluyó su primer encuentro presencial con la organización internacional Ending Clergy Abuse (ECA), dos jornadas marcadas por la petición de las víctimas de crear una ley canónica universal de tolerancia cero que expulse permanentemente del ministerio a los clérigos abusadores, detalló Vatican News.

La ECA informó sobre su labor de defensa en 14 países y cinco continentes y presentó una propuesta concreta: la adopción de un derecho canónico universal de tolerancia cero ante los abusos cometidos por el clero, basado en las normas ya aprobadas por el Vaticano.

Ayer, el papa León XIV enfatizó en que la crisis de los abusos por parte del clero es una responsabilidad que no compete a la jerarquía de la Iglesia, así como a todos los fieles.