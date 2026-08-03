El Papa León XIV se reúne con la mexicana María Montserrat Alvarado

El Papa León XIV sostuvo este lunes 3 de agosto un encuentro con la mexicana María Montserrat Alvarado, quien fue designada para encabezar el Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, en una reunión que marca uno de los primeros acercamientos oficiales previo al inicio de sus funciones.

De acuerdo con Vatican News, "El Papa León XIV se reunió esta mañana con la recién nombrada Prefecta del Dicasterio para la Comunicación, la Sra. María Montserrat Alvarado. Nombrada el 2 de junio de este año, Alvarado comenzará su nuevo rol el 1 de noviembre".

Con su nombramiento, María Montserrat Alvarado se convertirá en la primera mujer y laica en dirigir de manera individual uno de los principales dicasterios —equivalentes a ministerios— de la Santa Sede.

La designación fue realizada por el Papa León XIV el pasado 2 de junio, en sustitución de Paolo Ruffini, quien encabezó durante varios años la estrategia de comunicación del Vaticano.

Al asumir el cargo el próximo 1 de noviembre, la mexicana será responsable de coordinar la difusión de los mensajes del Papa y de la Santa Sede, administrar los medios oficiales del Vaticano y supervisar la relación con la prensa internacional, en una etapa considerada clave para el inicio del pontificado de León XIV.

El Papa León XIV y la mexicana María Montserrat Alvarado. X/@VaticanNews

Trayectoria internacional de la mexicana

Originaria de la Ciudad de México, María Montserrat Alvarado cuenta con formación académica en la Universidad Internacional de Florida y la Universidad George Washington.

Entre 2009 y 2023 desempeñó diversos cargos de liderazgo en Becket Fund for Religious Liberty, donde participó en proyectos relacionados con la libertad religiosa y la promoción de la dignidad humana.

Desde 2023 se desempeña como presidenta y directora de operaciones de EWTN News, división informativa de Eternal Word Television Network, desde donde ha supervisado plataformas de comunicación que generan contenidos en siete idiomas para televisión, radio, prensa, medios digitales y redes sociales.

Tras darse a conocer su designación, María Montserrat Alvarado expresó su disposición para colaborar con el nuevo pontífice y continuar fortaleciendo la comunicación de la Iglesia.