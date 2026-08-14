Hallan muerto a Jason Arday, profesor Cambridge acusado de plagio

Jason Arday, sociólogo británico especializado en temas de raza, desigualdad y educación, fue hallado muerto en su vivienda del sur de Londres, a los 41 años, pocos días después de renunciar a sus cargos en la Universidad de Cambridge y en Jesus College.

La Policía Metropolitana confirmó que un hombre de esa edad fue declarado muerto en el lugar y señaló que sus familiares ya habían sido informados.

De acuerdo con las autoridades, agentes acudieron al domicilio de Arday durante la tarde a petición del servicio de ambulancias de Londres. La muerte está siendo tratada como inesperada, pero no se considera sospechosa.

El caso quedó en manos de agentes de la unidad de mando del centro-sur de la Policía Metropolitana y se preparará un informe para el forense, por lo que las circunstancias exactas del fallecimiento todavía no han sido establecidas.

La muerte ocurrió apenas unos días después de que Arday presentara su renuncia a Cambridge, donde había ejercido como profesor de Sociología de la Educación desde 2023. Su llegada a la institución había representado un momento destacado en su trayectoria: con 37 años, se convirtió en el profesor negro más joven de la historia de la Universidad de Cambridge, un nombramiento que lo llevó a ocupar un lugar relevante dentro del ámbito académico británico.

Sin embargo, su carrera quedó marcada recientemente por una controversia relacionada con acusaciones de plagio y cuestionamientos sobre algunos aspectos de su trayectoria profesional.

La polémica que rodeó sus últimos días en Cambridge

La controversia comenzó después de que el filósofo Nathan Cofnas, quien había trabajado anteriormente en Cambridge, señalara presuntas coincidencias entre partes de la tesis doctoral de Arday y trabajos académicos publicados con anterioridad.

Posteriormente, medios británicos difundieron acusaciones según las cuales la tesis presentada por Arday en la Universidad John Moores de Liverpool contenía numerosos pasajes similares a una investigación doctoral de 2009.

También surgieron cuestionamientos sobre algunas afirmaciones relacionadas con su trayectoria personal y profesional. Arday, por su parte, rechazó las acusaciones de plagio y sostuvo que parte del escrutinio al que fue sometido estaba relacionado con el racismo.

En una carta difundida antes de su renuncia, explicó que había llegado al límite de lo que consideraba razonable soportar y que su decisión no debía interpretarse como una aceptación de las acusaciones formuladas en su contra.

Cambridge había defendido anteriormente al académico. La universidad denunció lo que calificó como una campaña para perjudicar su credibilidad y sostuvo que las acusaciones relacionadas con su tesis y publicaciones habían sido investigadas y descartadas por las instancias correspondientes y por las propias revistas académicas.

Arday anunció su salida con efecto inmediato de sus cargos como profesor de Sociología de la Educación y como investigador de Jesus College. En su comunicado de despedida describió su nombramiento en Cambridge como uno de los mayores privilegios profesionales de su vida y reconoció que la situación había tenido un profundo impacto en él y en las personas cercanas.

Por ahora, las autoridades británicas no han señalado que exista relación entre la controversia académica y su fallecimiento. La investigación policial continúa y será el forense quien determine las circunstancias de la muerte.