La administración Trump ha revocado 175 mil visas
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha revocado 175 mil visas bajo la administración Trump por delitos, fraude y motivos de política exterior.
El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que ha “revocado visas a delincuentes que representaban un peligro para los ciudadanos estadounidenses, respaldaban la violencia contra los estadounidenses, organizaban planes ilegales de turismo de maternidad o participaban en fraudes”.
El departamento informó en comunicado algunos casos de visas revocadas pro delitos, como “un ciudadano extranjero que fue acusado de violación grave y agresión sexual, incluyendo la agresión a una víctima con discapacidad mental”.
También el caso de “un ciudadano extranjero que fue arrestado por conducir bajo los efectos de la heroína y con un nivel de alcohol en sangre tres veces superior al límite legal; o el de un ciudadano extranjero que fue arrestado por alteración del orden público, resistencia a la autoridad con violencia, conducir bajo los efectos del alcohol y violencia familiar”.
Adicionalmente, “el secretario de Estado, Marco Rubio, ha determinado que numerosos ciudadanos extranjeros son sujetos a deportación por motivos de política exterior, entre ellos un ciudadano cubano vinculado a una operación de influencia del régimen comunista cubano, ciudadanos iraníes con vínculos con el régimen iraní, un laosiano agresor sexual de menores”.
Un portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, dijo este viernes a un medio conservador que las tres principales razones por las que se han revocado visas a personas en Estados Unidos son por conducir vehículos cuando se encuentran bajo efectos de alcohol o drogas, pro agredir y por cometer robos.
Esta semana, autoridades fronterizas en El Paso, Texas, recogieron 94 visas a padres y madres residentes de Ciudad Juárez, Chihuahua, que cruzaron la frontera a Estados Unidos para dar a luz con nacionalidad estadunidense a sus bebés.