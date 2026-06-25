Francia envió 85 socorristas y Chile ayuda humanitaria a Venezuela tras terremotos

Francia y Chile anunciaron el envío de ayuda humanitaria y equipos especializados de rescate a Venezuela, después de que dos potentes terremotos registrados el miércoles provocaran al menos 164 fallecidos y cerca de mil personas heridas, además de severos daños en infraestructura, interrupciones eléctricas y escenas de pánico en varias ciudades del país.

La tragedia ha generado una rápida respuesta internacional. Estados Unidos y diversos gobiernos de América Latina y Europa ofrecieron apoyo a las autoridades venezolanas para atender una de las emergencias sísmicas más graves registradas en años recientes.

Francia enviará 85 rescatistas especializados en estructuras colapsadas

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, informó que su país desplegará de manera inmediata 85 socorristas especializados en búsqueda y rescate urbano, luego de sostener una conversación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

A través de la red social X, Macron expresó la solidaridad del pueblo francés con Venezuela y reiteró la disposición de París para coordinar acciones junto con otros socios europeos.

El equipo francés está especializado en operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas”, señaló el mandatario, al confirmar que la misión partirá de inmediato hacia territorio venezolano.

El vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, Pascal Confavreux, precisó que los rescatistas se encontraban listos para salir este mismo jueves rumbo a las zonas afectadas.

Las consecuencias del desastre también alcanzaron instalaciones diplomáticas. La embajada francesa en Caracas sufrió daños materiales derivados del movimiento telúrico, aunque las autoridades indicaron que no existe información sobre ciudadanos franceses fallecidos o heridos.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, informó que su país desplegará de manera inmediata 85 socorristas especializados en búsqueda y rescate urbano, AFP

Chile anuncia ayuda humanitaria pese a la ausencia de relaciones diplomáticas

Desde Santiago, el presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció el envío de asistencia humanitaria y equipos de emergencia para colaborar en las labores de rescate y atención a las víctimas.

Kast informó que sostuvo una conversación telefónica con Delcy Rodríguez para transmitir un mensaje de apoyo al pueblo venezolano.

“Estamos gestionando el envío de ayuda humanitaria urgente y el despliegue de equipos de rescate para enfrentar la emergencia del terremoto”, señaló el mandatario chileno en una publicación oficial.

El anuncio adquiere relevancia debido a que Chile y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas desde 2024, una situación que no impidió la coordinación de esfuerzos ante la magnitud de la catástrofe.

La comunidad venezolana residente en Chile, estimada en cerca de 700 mil personas, constituye actualmente la principal población migrante del país sudamericano, un factor que ha incrementado la sensibilidad pública frente a la emergencia.

La Guaira y Caracas concentran los mayores daños

Los sismos, de magnitudes 7.2 y 7.5, se registraron con escasa diferencia de tiempo y provocaron el colapso de decenas de edificios, daños estructurales en viviendas e infraestructura pública, así como prolongados cortes de energía.

La región de La Guaira aparece hasta ahora como la zona más afectada, aunque la capital, Caracas, también reporta daños significativos y operaciones de rescate en múltiples puntos.

Equipos de emergencia continúan trabajando entre los escombros mientras las autoridades actualizan el balance de víctimas y evalúan el impacto total de los terremotos.

La movilización de Francia, Chile y otros países refleja la dimensión internacional de la crisis. La prioridad inmediata se centra en la localización de sobrevivientes, la atención médica de los heridos y la restauración de servicios esenciales en las regiones afectadas.

Con cientos de rescatistas desplegados y nuevos apoyos en camino, Venezuela enfrenta ahora una fase crítica en la que la cooperación internacional será determinante para acelerar las labores de búsqueda, reconstrucción y asistencia humanitaria.