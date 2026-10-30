Papa León XIV emite su voto en las elecciones intermedias de Estados Unidos

El papa León XIV participó en las elecciones de medio término de Estados Unidos al emitir su voto por correo desde Roma, reafirmando su convicción sobre la importancia de la participación ciudadana en los procesos democráticos.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que el Pontífice, quien conserva la ciudadanía estadounidense, ha ejercido tradicionalmente su derecho al voto cada vez que ha reunido los requisitos para hacerlo.

Según el comunicado oficial del Vaticano, León XIV envió su sufragio por correo a Chicago, siguiendo una práctica que ha mantenido durante años.

La Santa Sede señaló que esta decisión responde a su convicción de que los ciudadanos tienen no solo el derecho, sino también el deber de participar en los procesos democráticos.

La Oficina de Prensa destacó además que el Papa ejerció igualmente su derecho al voto durante los años que residió en Perú.

De acuerdo con el comunicado, siempre que fue elegible para participar en procesos electorales mientras vivía en ese país, acudió a las urnas conforme a la legislación correspondiente.

El Vaticano presentó la participación electoral de León XIV como parte de una larga tradición personal de compromiso cívico.

La Santa Sede subrayó que la emisión del voto se realizó en calidad de ciudadano estadounidense y no guarda relación con ninguna postura partidista específica.