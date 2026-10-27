Papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos durante su gira por América Latina

El papa León XIV sostendrá encuentros con víctimas de abusos cometidos por miembros del clero durante su próximo viaje apostólico a América Latina, previsto del 6 al 17 de noviembre, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que estas reuniones responden al deseo del Pontífice de expresar cercanía a quienes han sufrido este tipo de violencia y de impulsar procesos de acompañamiento y sanación dentro de la Iglesia.

Según el Vaticano, los encuentros forman parte del compromiso del Papa para apoyar a las víctimas y reforzar los esfuerzos de prevención dentro de la Iglesia católica.

La Santa Sede señaló que el objetivo es construir caminos de sanación accesibles para quienes los necesiten y garantizar que la Iglesia sea un espacio seguro tanto en el ámbito humano como espiritual.

Las reuniones en América Latina seguirán la línea de los encuentros que León XIV ya sostuvo durante sus recientes viajes a España y Francia.

En junio pasado, el Pontífice recibió en Madrid a integrantes del Proyecto Repara, iniciativa de la arquidiócesis enfocada en la atención de víctimas de abusos.

Posteriormente, en septiembre, mantuvo una reunión privada en Lourdes con personas que denunciaron haber sufrido abusos dentro de instituciones eclesiales.

Durante esos encuentros, el Papa reiteró la necesidad de avanzar en la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y la prevención.

El Papa ha calificado los abusos como una “herida real”

En distintas intervenciones públicas, León XIV ha descrito los abusos sexuales dentro de la Iglesia como una “plaga”, un “escándalo” y una “herida real” para las víctimas y para la comunidad católica.

Tras su viaje a Francia, el Pontífice afirmó que cuando estos hechos ocurren dentro de la Iglesia adquieren una gravedad especial porque afectan profundamente la vida de fe de las personas.

Asimismo, sostuvo que la institución tiene la responsabilidad particular de acompañar a las víctimas y contribuir a sus procesos de recuperación.

Antes de estos viajes internacionales, León XIV ya había mantenido reuniones con sobrevivientes de abusos y organizaciones especializadas dentro del Vaticano.

Entre ellos se encuentran representantes de Ending Clergy Abuse, víctimas procedentes de Bélgica y el irlandés David Ryan, quien denunció abusos sufridos durante su infancia en un colegio de Dublín.

Con los encuentros previstos en América Latina, el Pontífice continuará una práctica mantenida por sus predecesores, incluidos Benedicto XVI y Francisco, quienes también sostuvieron reuniones con víctimas durante diversos viajes apostólicos.