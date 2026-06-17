Panamá recibirá la 56ª Asamblea de la OEA en medio de crisis regionales y tensiones democráticas

En la ciudad de Panamá, Panamá, la próxima semana se llevará a cabo la 56ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que asistirán los ministros de exteriores de los 33 Estados Miembros, como es el caso de México, cuya delegación va encabezada por el canciller Roberto Velasco Álvarez; por Estados Unidos, Christopher Landau, subsecretario de Estado y Anita Anand, ministra de Relaciones Exteriores de Canadá. Todos confirmados, hasta este miércoles, de acuerdo con el organismo.

Esta será la tercera vez que Panamá reciba la Asamblea General de la OEA, luego de las ediciones de 1996 y 2007.

El tema del encuentro que se desarrollará entre el 22 y 24 de junio es: “Multilateralismo firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los Estados Miembros”.

La cumbre conmemorará los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá (convocado por Simón Bolívar), que buscó consensos regionales frente a diferencias ideológicas y agendas que polarizaban las relaciones.

Entre los asuntos de agenda que se abordarán están el fortalecimiento al proceso de estabilización en Haití con acciones para devolver la seguridad en el país caribeño, la crisis política y de derechos humanos que enfrenta Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, caracterizada por la consolidación de un Estado autoritario, así como el hacer frente a la grave crisis de salud mental en las Américas.

Se espera que durante las cuatro sesiones plenarias que se desarrollarán, los ministros de exteriores o jefes de delegación se pronuncien, también, sobre la situación política y social en esta región del mundo, los retos que enfrenta en materia crecimiento económico, seguridad y medio ambiente.

No estará fuera del debate los recientes procesos electorales en la región que ha llevado a países a hacer virajes de gobiernos de izquierda a derecha, como ha ocurrido en Chile, Argentina, Panamá, Honduras, Bolivia, Perú y posiblemente Colombia, donde el próximo domingo 21 de junio se realizará la segunda vuelta presidencial.

En tanto, el secretario general de la OEA, el surinamés, Albert Ramdin, ha reconocido un presupuesto ajustado que enfrenta el organismo por el retraso en el pago de cuotas de algunos países miembros, como es el caso de Estados Unidos. Además de un bajo financiamiento propio para atender las distintas tareas que realiza el organismo en la región, como es el caso de la situación en Haití que requiere apoyos por alrededor de 2 mil millones de dólares u otras labores como las observaciones electorales en países con elecciones.

La Asamblea General es el principal órgano de la OEA y está compuesta por las delegaciones de todos los Estados Miembros, generalmente encabezadas por los Ministros de Relaciones Exteriores.

Por México, hoy el representante permanente es Alejandro Encinas, ex subsecretario de Gobernación y ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Cada Estado Miembro tiene derecho a emitir un voto. Las decisiones de la Asamblea generalmente se adoptan por mayoría, aunque en ciertos casos las normas exigen una votación por mayoría de dos tercios.

La tradición de la OEA es adoptar resoluciones por consenso.

La Asamblea tiene la responsabilidad de definir las políticas y mandatos de la OEA, así como la estructura y funciones de sus órganos.

También es responsable de elegir a los miembros de los organismos descentralizados y autónomos de la OEA, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité Jurídico Interamericano, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, y el Tribunal Administrativo, entre otros.