Países en desarrollo exigen mayor peso en regulación de la IA

Los países en desarrollo están reclamando un mayor peso en la elaboración de las normas que regulan la inteligencia artificial y advirtieron que una tecnología llamada a transformar las economías podría agravar las desigualdades si su desarrollo y regulación siguen concentrándose en las naciones ricas.

El debate celebrado la semana pasada en el foro diplomático de la ONU en Nueva York puso de relieve la preocupación entre los líderes de África, Asia y América Latina en torno a esta tecnología tras varias brechas de seguridad y en medio de las advertencias de destacados investigadores de que podría destruir a la humanidad.

"Los países en desarrollo no pueden quedar relegados al papel de meros usuarios de tecnologías diseñadas en otros lugares, ni deben ser meros receptores de estándares y normas en cuya elaboración no hayan participado adecuadamente", afirmó la ministra de Asuntos Exteriores de la República Democrática del Congo, Thérèse Kayikwamba Wagner.

La funcionaria habló en una sesión del Consejo de Seguridad dedicada a la IA en la que participaron altos ejecutivos de empresas líderes, entre ellos Sam Altman, de OpenAI, y Dario Amodei, de Anthropic, quienes instaron a los gobiernos a colaborar para gestionar esta tecnología.

La IA podría permitir a los países en desarrollo alcanzar en una década el nivel de desarrollo que de otro modo tardaría un siglo si actúan con rapidez para subsanar las carencias en materia de energía, conectividad y competencias, señaló el Banco Mundial en un reporte del mes pasado.

El Fondo Monetario Internacional señaló en julio que la IA podría impulsar la economía del África subsahariana en torno a un 4 por ciento durante la próxima década en las circunstancias adecuadas.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, comparó los debates en torno a los riesgos de la IA y el cambio climático, y afirmó que los países en desarrollo deberían tener la misma voz en ambos.

"La crisis climática pasó de ser una advertencia lejana a una realidad cotidiana, y la IA avanzó a una velocidad que ha tomado por sorpresa incluso a quienes la crearon", afirmó. "No se trata de crisis separadas. Son capítulos de la misma historia, la historia del poder: quién lo tiene, a quién se le niega, cómo se utiliza y cómo está cambiando".

Al igual que con el cambio climático, Guterres y los líderes del Sur Global instaron a una acción global coordinada en lugar de respuestas nacionales aisladas ante las amenazas de la IA.

Su énfasis en la regulación contrastó marcadamente con las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha tachado los riesgos de la IA de "engaño" y "conspiración enfermiza", y afirmó ante la ONU que —al igual que el cambio climático— se habían exagerado enormemente.