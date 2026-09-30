Detienen al hacker de servicios del FBI en Países Bajos

ÁMSTERDAM.— Las autoridades de Países Bajos anunciaron la detención de un hombre de 24 años acusado de liderar el grupo de ciberdelincuentes conocido como ShinyHunters, que hace una semana aseguró haber accedido a múltiples servicios de la Policía Federal estadunidense (FBI), consiguiendo robar datos personales de sus empleados.

Se trata de un joven identificado como Pepijn van der S, que reside en la capital, Ámsterdam, y que fue arrestado en su domicilio a mediados de mes con posesión de armamento pesado por una unidad de élite de la Policía neerlandesa.

En un comunicado, el cuerpo señaló este martes que el sospechoso también está siendo investigado por “intento de incitación a cometer dos asesinatos” en el extranjero, tras encontrar información relativa a la orden en su ordenador portátil, si bien no descarta nuevas detenciones por esta causa.

Mientras tanto, el FBI celebró el anuncio de la Policía neerlandesa en un video difundido en redes sociales en el que ha subrayado que haya sido la unidad de delitos cibernéticos quien haya liderado el operativo.

“Así es exactamente como se supone que debe funcionar el modelo del ‘mejor atleta’ de la nueva estrategia cibernética del FBI: el socio con mayor autoridad y acceso toma la iniciativa”, declaró, al tiempo que trasladó su agradecimiento a quienes han ayudado en la investigación sobre ShinyHunters en general y en particular a la Policía Nacional de Países Bajos.