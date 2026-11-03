Padrón electoral, recurso para impugnar resultados; cinco estados, en el radar federal

WASHINGTON.— Mientras los estadunidenses acuden a las urnas para las elecciones de mitad de mandato, las listas que la administración Trump ha elaborado de posibles votantes no ciudadanos podrían utilizarse para impugnar la validez de los resultados.

La administración Trump ha reconocido haber enviado cartas a funcionarios electorales en cinco estados (California, Washington, Nueva Jersey, Pensilvania y Nevada) hasta el 30 de octubre, afirmando que identificó a personas no ciudadanas en sus listas de votantes, según un documento del Departamento de Justicia al que tuvo acceso Reuters.

La estrategia

El gobierno solicitó registros de electores a todos los estados.

La Casa Blanca obtuvo datos parciales del padrón electoral de 47 estados.

Investigadores cotejaron los registros con bases de datos del gobierno.

El gobierno federal no cuenta con una lista centralizada de ciudadanos estadunidenses registrados o con derecho a voto. Sin embargo, la administración Trump ha buscado activamente obtener datos de los votantes estatales.

Los estados tienen autoridad constitucional sobre las elecciones federales y muchos estados hacen públicos los registros de votantes, tachando la información privada.

Al menos 16 estados han cooperado voluntariamente con el gobierno federal.

Treinta estados, incluidos California y Nueva York, así como Washington D. C., no han cooperado y la administración Trump los ha demandado para obtener sus registros electorales. Los tribunales han rechazado 27 de estas demandas hasta el momento, y muchos jueces han dictaminado que el gobierno federal no tiene competencia para determinar la elegibilidad de los votantes.

El Departamento de Seguridad Nacional obtuvo datos parciales del padrón electoral de al menos 47 estados, que generalmente incluyen nombres, direcciones y estado de registro y, en algunos casos, información adicional como fechas de nacimiento. Posteriormente, los investigadores federales cotejaron los datos de los votantes con las bases de datos gubernamentales para identificar a posibles no ciudadanos.

Las listas podrían servir de base para impugnar resultados electorales ajustados, incluso si la administración tiene dificultades para prevalecer en los tribunales. Según la mayoría de las leyes estatales, sólo los candidatos o los votantes pueden impugnar los resultados electorales

Sin embargo, el Departamento de Justicia podría recurrir a otras vías legales para intentar bloquear la certificación de los vencedores.