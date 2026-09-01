Gobierno de De la Espriella reporta 20 guerrilleros muertos en bombardeo

Un bombardeo ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella abatió a 20 guerrilleros de las disidencias de las FARC en la Amazonía colombiana, el ataque de este tipo más letal en años, informó este lunes el mandatario.

La operación contra el grupo bajo las órdenes del rebelde más buscado del país, Iván Mordisco, tuvo lugar en la madrugada del lunes, en el marco de la mano dura contra los criminales que promueve De la Espriella.

Este es el tercer bombardeo del nuevo gobierno contra guerrilleros y el mayor desde el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), dijo a la AFP una fuente militar.

"Dimos de baja a veinte narcoterroristas, capturamos a cinco (...) y recuperamos dos menores", dijo el mandatario derechista en un video compartido en X sobre la ofensiva en el conflictivo departamento del Guaviare.

La región es uno de los bastiones históricos de la extinta guerrilla de las FARC, donde ahora operan los rebeldes que decidieron no acogerse al acuerdo de paz de 2016.

El presidente quiere doblegar a los grupos ilegales que se financian con el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión a punta de bombardeos con la ayuda de sus socios, Estados Unidos e Israel.

Su gobierno ha abatido al menos a 38 guerrilleros en sus primeras semanas.

- "Asustados" -

Cuatro menores fallecieron en los dos primeros bombardeos del nuevo gobierno: dos adolescentes de 15 años y otros dos de 16.

Todavía no se sabe si había menores de edad en el ataque aéreo de este lunes.

Organizaciones defensoras de derechos humanos alertan sobre el impacto de los bombardeos en los niños víctimas de reclutamiento en zonas pobres y con mínima presencia del Estado.

El grupo ilegal de Mordisco es el mayor responsable del reclutamiento de menores, con el 40% de los casos, según la Defensoría del Pueblo.

Los anteriores gobiernos del izquierdista Gustavo Petro (2022-2026) y el derechista Iván Duque (2018-2022) recibieron duras críticas por la muerte de menores en sus bombardeos.

Yordan Ibarra, guía turístico en San José del Guaviare y alrededores, dijo a la AFP que escuchó helicópteros y vio despliegue de las tropas militares en la zona.

"Los campesinos están asustados" por los bombardeos y el posible fuego cruzado, aseguró.

En el Guaviare son frecuentes los enfrentamientos entre insurgentes y las fuerzas armadas, así como los toques de queda y las restricciones de movilidad ordenadas por guerrilleros.

- "Detrás" de Mordisco -

En medio de la peor ola de violencia de los últimos años en Colombia, los dos últimos presidentes intentaron dar caza al líder guerrillero Iván Mordisco.

Es el jefe máximo de la estructura disidente de las FARC conocida como el Estado Mayor Central (EMC), conformada por miles de rebeldes que se apartaron del histórico acuerdo de paz entre esa guerrilla y el gobierno colombiano en 2016.

Se esconde en algún lugar de la selva colombiana y lo han dado por muerto en repetidas ocasiones.

"Vamos detrás de ti, Mordisco (...) te voy a hacer pagar todo el daño que le has hecho a Colombia", dijo el presidente del país que más cocaína produce del mundo.

Colombia autorizó el 12 de agosto operaciones conjuntas con Estados Unidos para doblegar a los insurgentes que siembran el terror en el país.

El país también ingresó al Escudo de las Américas, la coalición de países liderada por Donald Trump para combatir al narcotráfico.

Mordisco "y quienes integran sus estructuras criminales deben entenderlo: el Estado no les dará tregua", dijo en X el ministro de Defensa, Jorge Mora, tras el último bombardeo.

Una fuente militar dijo a la AFP que unidades militares se desplazarán hasta el punto del bombardeo el martes para la recogida de los cuerpos.