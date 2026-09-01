Buscan a trabajadores atrapados en túneles; aumentan cifras de muertos y desaparecidos en Nepal

KATMANDÚ.— Equipos de rescate de Nepal, con la ayuda de expertos chinos e indios, se esforzaban ayer para llegar hasta cientos de personas que se cree que quedaron atrapadas en el interior de los túneles bloqueados de proyectos hidroeléctricos tras las inundaciones de la semana pasada en el Himalaya.

Los rescatistas removían por sexto día consecutivo barro y escombros en busca de los miles de desaparecidos que dejó el deslave que arrasó con la fuerza de un tsunami la frontera entre China y Nepal.

Trabajadores de sanidad desinfectan la zona de Devighat, en el distrito nepalí de Nuwakot. AFP

Las autoridades nepalíes indicaron que la prioridad era llegar hasta los 933 trabajadores que se cree que están atrapados en 11 proyectos hidroeléctricos, entre ellos muchos que trabajaban en seis galerías de los dos distritos más afectados: Rasuwa y Nuwakot.

Los equipos recuperaron tres cadáveres tras acceder a dos túneles, mientras que otras secciones seguían sepultadas bajo el barro y aún se estaban registrando.

Las autoridades nepalíes confirmaron ayer que había 903 fallecidos y 4,247 desaparecidos, incluidas las 933 personas que se encontraban en los proyectos hidroeléctricos. En China, las autoridades indicaron que 16 personas habían muerto en el condado de Gyirong y que 546 estaban desaparecidas.