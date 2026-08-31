China registra por primera vez mayor capacidad solar que de energía a base de carbón

La capacidad instalada de energía solar en China superó por primera vez a la generada por carbón, informó este martes la Administración Nacional de Energía (NEA) al celebrar el hito. El dato corresponde a la capacidad instalada al cierre de julio de 2026, cuando la energía fotovoltaica alcanzó 1.286 millones de kilovatios, frente a 1.285 millones de kilovatios de capacidad a base de carbón.

El gigante asiático, el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero que impulsan el cambio climático, se ha comprometido a alcanzar el punto máximo de emisiones de carbono para 2030 y a lograr la neutralidad para 2060.

La capacidad solar supera a la del carbón

Al cierre de julio de este año, la capacidad instalada de energía solar en China alcanzó los 1.286 millones de kilovatios", aseguró la Administración Nacional de Energía (NEA). "Por primera vez, la capacidad instalada de energía fotovoltaica superó a la de la energía a base de carbón, convirtiéndose en la categoría de fuente de energía más grande de China", agregó.

La capacidad instalada de energía a base de carbón del país, según el organismo energético, se situó en 1.285 millones de kilovatios.

La NEA señaló que la capacidad instalada de energía solar y la generación de energía en China "han mantenido una tendencia constante de rápido crecimiento", y que esta juega un "papel cada vez más destacado" en garantizar el suministro eléctrico e impulsar la transición energética.

El dato mide capacidad, no generación eléctrica

El carbón ha sido la principal fuente de generación de energía de China durante décadas y uno de los principales responsables de sus emisiones que contribuyen al calentamiento global.

El gigante asiático ha experimentado un crecimiento explosivo en la instalación de energías renovables, lo que ha hecho que la participación del carbón en su matriz energética haya disminuido ligeramente en los últimos años.

El dato anunciado por la Administración Nacional de Energía (NEA) corresponde a capacidad instalada, es decir, a la potencia máxima que las plantas pueden aportar al sistema, y no significa que la energía solar ya genere más electricidad que el carbón.

La diferencia es relevante: las centrales solares producen de manera intermitente, mientras que las plantas de carbón pueden operar durante periodos mucho más prolongados.

China alcanza 1,286 GW de capacidad solar

El logro refleja, sin embargo, la magnitud de la expansión renovable china. Con 1,286 gigavatios (GW) de capacidad solar frente a 1,285 GW de carbón al cierre de julio de 2026, China concentra una escala de generación fotovoltaica sin equivalente en otro país.

La transición energética avanza a ritmos desiguales

El crecimiento de las renovables convive con una fuerte dependencia del carbón. China continúa siendo el mayor consumidor mundial de carbón y una pieza central del mercado energético global.

Al mismo tiempo, el país ha desplegado grandes cantidades de energía eólica y solar, además de redes de transmisión y sistemas de almacenamiento destinados a integrar una producción renovable cada vez mayor.

El logro también debe leerse en el contexto del compromiso climático de Pekín de alcanzar el máximo de sus emisiones de dióxido de carbono antes de 2030 y lograr la neutralidad de carbono antes de 2060.

La evolución de la generación efectiva —y no únicamente de la capacidad instalada— será determinante para evaluar cuánto de esa expansión renovable se traduce en una reducción sostenida del uso de combustibles fósiles.