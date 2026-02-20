Osa y crías irrumpen en pista de esquí de California y sorprenden a visitantes | VIDEO

Visitantes del Northstar California Resort, cerca del lago Tahoe, fueron testigos de una escena inesperada cuando una osa acompañada de dos cachorros atravesó corriendo una de las pistas de esquí. El momento generó sorpresa entre los esquiadores que disfrutaban de la jornada invernal.

Especialistas en vida silvestre señalaron que los osos de la región se encuentran en esta época en un estado de letargo invernal, una fase más ligera que la hibernación. Durante este período, los animales pueden despertar y desplazarse en busca de alimento o por estímulos externos, lo que explica la presencia de la madre y sus crías en la zona turística.

Especies de osos en Estados Unidos

Estados Unidos es hogar de tres especies de osos que representan tanto un símbolo cultural como un desafío de conservación. El oso negro, el oso pardo o grizzly y el oso polar habitan en distintos ecosistemas, desde los bosques de los Apalaches hasta las regiones heladas de Alaska. La presencia de estos animales en parques nacionales y áreas protegidas ha convertido su conservación en una prioridad para el gobierno federal.

El oso negro americano es la especie más común, con poblaciones distribuidas en gran parte del país. Su adaptabilidad le permite sobrevivir en bosques templados y montañosos, aunque enfrenta amenazas por la expansión urbana y los conflictos con humanos. En contraste, el oso pardo o grizzly tiene una distribución más limitada. En los estados contiguos fue declarado especie amenazada en 1975, lo que dio origen al Grizzly Bear Recovery Program, un esfuerzo federal que busca recuperar sus poblaciones en seis ecosistemas clave.

Una osa y sus dos crías atravesaron una pista de esquí en California, sorprendiendo a los visitantes del Northstar Resort cerca del Lago Tahoe. Especial

El oso polar, por su parte, habita en las costas árticas de Alaska. Su supervivencia está directamente ligada al deshielo provocado por el cambio climático, lo que lo convierte en un indicador crítico de la salud del ecosistema ártico.

Parques nacionales donde habitan osos

Los parques nacionales desempeñan un papel central en la conservación de estas especies. Yellowstone y Grand Teton son reconocidos por sus poblaciones de grizzlies y osos negros, mientras que Glacier National Park es un bastión del grizzly en el norte de Montana. En el este, los Great Smoky Mountains albergan una de las poblaciones más densas de osos negros. Alaska, con parques como Katmai y Denali, es escenario de imágenes icónicas de osos pardos pescando salmones, y también de programas de protección del oso polar.

Los programas de conservación incluyen investigación científica, monitoreo poblacional y educación pública. El Servicio de Parques Nacionales utiliza collares de radio y estudios de comportamiento para entender la ecología de los osos, mientras que el Servicio de Pesca y Vida Silvestre coordina planes de recuperación y regula actividades humanas en hábitats sensibles. Además, organizaciones como la National Parks Conservation Association colaboran en proyectos de conectividad de hábitat y defienden la permanencia de las protecciones federales.