¿Con bozal? Salvavidas genera polémica con comentarios hacia los therians en Chile | VIDEO

Un salvavidas, utilizando un megáfono, hizo un llamado inusual dirigido a los llamados therians, personas que se identifican espiritual o mentalmente como animales no humanos, en una playa de Chile. En su mensaje, pidió que quienes se reconocieran como parte de esta comunidad ingresaran amarrados y con bozal, argumentando que el lugar debía mantenerse como un espacio familiar y ordenado.

El rescatista subido a un banco para dirigirse a los presentes, señaló que la libertad de cada persona debía respetarse siempre que no afectara a otros. Sin embargo, insistió en que, por tratarse de una playa pública y de convivencia familiar, quienes se identificaran como therians debían cumplir con esas medidas de restricción.

El video del momento se difundió rápidamente en redes sociales y generó un intenso debate. Algunos usuarios consideraron que las palabras del salvavidas fueron discriminatorias y reflejaron desconocimiento sobre la comunidad, mientras que otros interpretaron su intervención como una advertencia exagerada pero orientada a preservar la convivencia en el lugar.

¿Qué significa ser therian?

Un therian es una persona que se reconoce parcial o totalmente como un animal no humano. Esta vivencia no se entiende como un disfraz o un juego de roles, sino como una percepción íntima de naturaleza biológica o espiritual que define la manera en que el individuo se concibe a sí mismo.

El estudio de estas identidades abre un campo para comprender la neurodiversidad y la flexibilidad de la mente humana. La ciencia analiza cómo el cerebro procesa la imagen corporal y cómo algunas personas encuentran en la animalidad su verdadera esencia.

Teriantropía

La teriantropía describe la experiencia de quienes sienten que su identidad interna corresponde a otra especie. El término proviene del griego therion (bestia) y anthropos (humano). Se diferencia de la “teriantropía clínica”, asociada a delirios o alucinaciones, ya que en la mayoría de los casos se trata de una identidad espiritual o psicológica estable.

De acuerdo con investigaciones en neurociencia y comportamiento social, los therians presentan características como:

Origen histórico: ya en la antigüedad se describía la sensación de “ser animal” como una forma de melancolía.

ya en la antigüedad se describía la sensación de “ser animal” como una forma de melancolía. Espectro de lucidez: la mayoría reconoce que no posee rasgos físicos animales, a diferencia de casos clínicos graves.

la mayoría reconoce que no posee rasgos físicos animales, a diferencia de casos clínicos graves. Diagnóstico diferencial: se distingue entre identidad espiritual y trastornos psiquiátricos.

se distingue entre identidad espiritual y trastornos psiquiátricos. Validación personal: el término funciona como herramienta para nombrar la realidad interna, como si un “software animal” operara en un “hardware humano”.

Zoomorfismo e identidad

El fenómeno se ubica dentro del espectro del zoomorfismo, que abarca desde expresiones recreativas hasta identidades profundas. Para los therians, la conexión con el animal elegido es literal y se refleja en su conducta diaria.

Claves para comprender esta identidad:

No es una elección estética, sino una percepción innata.

Se atribuyen rasgos animales a la propia persona.

La vivencia puede ser privada o compartida en comunidad.

Funciona como refugio emocional frente al estigma social.

Muchos therians reportan cenestesia, es decir, alteraciones en el esquema corporal. Pueden sentir extremidades fantasma como colas o garras, producto de la hiperactividad cerebral en áreas que procesan la imagen física. Estas sensaciones se etiquetan bajo un “teriotipo”, la especie con la que se identifican.

Animales más comunes

Caninos: lobos y perros concentran cerca del 68% de los casos.

lobos y perros concentran cerca del 68% de los casos. Felinos y otros: gatos, tigres, aves e incluso criaturas míticas como dragones.

gatos, tigres, aves e incluso criaturas míticas como dragones. Percepciones táctiles: sensación de pelaje inexistente o de un hocico en el rostro.

sensación de pelaje inexistente o de un hocico en el rostro. Instintos agudizados: momentos de identificación intensa pueden amplificar sentidos como el oído o el olfato.

Comportamientos asociados

Las manifestaciones varían desde gestos discretos hasta expresiones más visibles: