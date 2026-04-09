OMS suspende evacuaciones de pacientes en Gaza tras el asesinato de un trabajador

La Organización Mundial de la Salud anunció la suspensión de las evacuaciones de pacientes desde la Franja de Gaza después de que un trabajador fuera asesinado el lunes.

@WHO lamenta profundamente confirmar que una persona contratada para prestar servicios a la Organización en Gaza fue asesinada hoy", publicó en X el director general de la agencia, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dos miembros del personal de la organización estaban presentes en el momento del incidente, pero salieron ilesos, añadió.

"Tras el incidente, la OMS suspendió la evacuación médica de pacientes prevista para hoy desde Gaza a Egipto a través de Rafah. Las evacuaciones médicas permanecerán suspendidas hasta nuevo aviso".

Tedros afirmó que "las autoridades competentes" investigan el suceso, sin dar más detalles del mismo.

"Hacemos un llamado a la protección de los civiles y los trabajadores humanitarios", añadió en su publicación.

Israel y Hamás se han acusado mutuamente de violar el alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre en la Franja de Gaza, tras dos años de guerra.

Crisis humanitaria en Gaza

El deterioro del sistema sanitario en la Franja de Gaza se ha acelerado de forma crítica tras meses de invasión israelí. Según la Organización Mundial de la Salud y la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, más de la mitad de los hospitales han quedado fuera de servicio por daños directos, falta de combustible o escasez extrema de insumos básicos.

La destrucción de infraestructura médica y los bloqueos a la ayuda han impedido el tratamiento de miles de heridos, agravando una crisis que organismos internacionales califican como una de las peores emergencias sanitarias actuales.

Diversos informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado ataques reiterados contra zonas densamente pobladas, refugios civiles e incluso instalaciones médicas, lo que podría constituir violaciones del derecho internacional humanitario.

Estas organizaciones han sido especialmente críticas con la estrategia militar de Israel, señalando el uso desproporcionado de la fuerza y el impacto devastador sobre la población civil, incluidos niños, personal sanitario y trabajadores humanitarios.

La situación humanitaria en Gaza se ve además agravada por restricciones severas al ingreso de ayuda, alimentos y combustible, lo que ha provocado desplazamientos masivos y niveles alarmantes de inseguridad alimentaria.

La Programa Mundial de Alimentos y UNICEF advierten de un riesgo inminente de hambruna, mientras que denuncias constantes apuntan a que las operaciones militares israelíes han dificultado de manera sistemática la distribución de asistencia.