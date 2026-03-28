Ataque aéreo israelí mata a tres periodistas en Líbano; Israel dice que su objetivo era solo uno

El ejército israelí mató a tres periodistas libaneses en el sur del Líbano en un ataque aéreo que, según el ejército israelí tenía como objetivo a uno de los reporteros, al tiempo que un ataque posterior contra los equipos de rescate enviados para socorrerlos también causó víctimas mortales.

El Ministerio de Salud del Líbano dijo que los médicos fueron atacados directamente por Israel cuando se dirigían al lugar de una ofensiva anterior contra periodistas.

Más de 50 trabajadores sanitarios han perdido la vida en el Líbano, incluidos nueve solo en el último día, en lo que el ministerio describió como una "escalada" de los ataques israelíes contra el personal y las instalaciones sanitarias.

El ejército israelí no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Ha acusado a Hezbolá de utilizar instalaciones médicas con fines militares y ha advertido de que atacará hospitales si el grupo no cambia de rumbo.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo en X en respuesta a los asesinatos que los trabajadores sanitarios están protegidos por el derecho internacional humanitario y "nunca deben ser blanco de ataques", sin mencionar a Israel.

Los ataques israelíes mataron a dos soldados del ejército libanés en el sur el sábado, informó el ejército libanés en comunicados separados en X.

El ejército israelí dijo el sábado que la Fuerza Aérea había atacado más de 100 objetivos en el Líbano desde el viernes.

El ataque del sábado es la primera vez que Israel ha reconocido haber matado a un periodista en el Líbano.

El canal de noticias libanés Al Manar informó de que su reportero Ali Shaib y la reportera Fatima Ftouni, de la cadena panárabe libanesa Al Mayadeen, murieron cuando su vehículo fue alcanzado. El ministro de Información del Líbano, Paul Morcos, dijo posteriormente que el hermano de Ftouni, Mohamed, un camarógrafo, también había fallecido.

El ejército israelí dijo en un comunicado que había matado a Shaib, a quien calificó de "terrorista", en un ataque selectivo, acusándolo de formar parte de una unidad de inteligencia de Hezbolá, y aseguró que había informado sobre la ubicación de soldados israelíes en el Líbano.

El comunicado, que también acusaba a Shaib de "incitación" contra soldados y civiles israelíes, no mencionaba a los otros periodistas ni aportaba pruebas que respaldaran su afirmación de que Shaib era miembro de una unidad de inteligencia de Hezbolá.

Hezbolá, que controla Al Manar, negó que Shaib formara parte de una de sus unidades de inteligencia.

"Las falsas acusaciones del enemigo no son más que una expresión de su debilidad y fragilidad, y un intento desesperado por eludir la responsabilidad de este crimen", dijo en un comunicado.

El presidente libanés, Joseph Aoun, describió a los periodistas como "civiles que cumplían con su deber profesional".

Se trata de un crimen descarado que viola todos los tratados y normas por los que los periodistas gozan de protección internacional en tiempos de guerra", dijo en un comunicado en X.

Más de mil 180 personas han perdido la vida en el Líbano desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán, según las autoridades del país, que no distinguen entre civiles y milicianos.

Israel: un riesgo para periodístas

Al Manar describió a Shaib como un "icono del periodismo de resistencia". Al Mayadeen, que es ampliamente percibido como alineado editorialmente con Hezbolá y con los aliados y partidarios de Irán en la región, dijo que Fatima Ftouni se había distinguido por su valiente y objetiva labor periodística.

En respuesta a los asesinatos, Reporteros sin Fronteras dijo que llevaba semanas alertando sobre los crecientes riesgos a los que se enfrentan los profesionales de los medios de comunicación.

Los asesinatos ocurrieron tras la muerte de Hussain Hamood, un periodista independiente libanés que trabajaba para Al Manar y que, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) en X, murió el miércoles en un ataque aéreo israelí.

Al menos otros tres reporteros en el Líbano, Irán y Gaza han muerto en ataques aéreos israelíes o conjuntos de Estados Unidos e Israel, quienes iniciaron la guerra con Irán el 28 de febrero, informó el CPJ el jueves. El ejército estadounidense no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, ni tampoco lo hizo el ejército israelí.

Un ataque israelí en octubre de 2024 alcanzó un conjunto de pensiones que albergaban únicamente a periodistas en la localidad de Hasbaya, en el sur del Líbano, matando a dos periodistas de Al Mayadeen y a uno de Al Manar, lo que provocó la condena mundial.

Con información de Reuters.