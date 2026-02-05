OMS reanuda vacunación contra el cólera tras casi 4 años de escasez de dosis

La Gavi, la Alianza para las Vacunas, el UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunciaron la reanudación de las campañas de vacunación preventiva contra el cólera, luego de que el suministro mundial alcanzara niveles suficientes para cubrir la demanda.

La primera campaña se puso en marcha en Mozambique, país que enfrenta un brote de cólera agravado por las secuelas de las inundaciones que afectaron a más de 700,000 personas y dañaron los sistemas de salud y abastecimiento de agua. También se prevén campañas en Bangladesh y la República Democrática del Congo, donde los brotes han sido especialmente intensos.

La vacunación preventiva se había interrumpido en 2022, cuando el aumento global de casos disparó la demanda y provocó una escasez de la vacuna anticolérica oral (VCO). Durante ese periodo, las autoridades sanitarias se vieron obligadas a priorizar la respuesta inmediata a los brotes en lugar de la prevención.

El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, señaló que la escasez mundial obligó a entrar en un ciclo de reacción en lugar de prevención, pero que ahora el suministro permite romper ese patrón. Reconoció los esfuerzos de EUBiologics, el único fabricante que produce vacunas anticoléricas a gran escala, e instó a otros productores a sumarse a este sector vital.

Distribución inicial de dosis

Actualmente se está distribuyendo una primera asignación de 20 millones de dosis destinadas a campañas preventivas:

Mozambique : 3.6 millones de dosis.

: 3.6 millones de dosis. República Democrática del Congo : 6.1 millones de dosis.

: 6.1 millones de dosis. Bangladesh: 10.3 millones de dosis.

El suministro mundial anual de VCO se ha duplicado en los últimos años, pasando de 35 millones de dosis en 2022 a casi 70 millones en 2025, gracias a la colaboración entre organismos internacionales, fabricantes y donantes.

Organismos internacionales celebran la suma de esfuerzos

La Dra. Sania Nishtar, Directora General de la Alianza Gavi, destacó que el aumento de casos de cólera y la demanda sin precedentes de vacunas recordaron que el suministro sostenible es un bien público mundial. Agradeció a los donantes y fabricantes, especialmente a EUBiologics, por hacer posible la reanudación de campañas esenciales.

Por su parte, Catherine Russell, Directora Ejecutiva del UNICEF, subrayó que la vacunación preventiva protegerá a los niños y ayudará a detener el avance de la enfermedad, aunque insistió en que debe complementarse con mejoras en el acceso al agua potable y al saneamiento básico.

El Dr. Ilesh Jani, Presidente del Comité Directivo del Grupo Especial Mundial de Lucha contra el Cólera, afirmó que este hito demuestra lo que se puede lograr al unir esfuerzos de diversos asociados, aunque recalcó que los avances duraderos requieren inversiones a largo plazo en infraestructuras y compromiso político.

El cólera en cifras

El cólera se transmite a través de agua y alimentos contaminados, provocando diarrea grave y deshidratación que pueden causar la muerte si no se trata rápidamente. Se presenta principalmente en comunidades sin acceso a agua potable ni servicios de saneamiento, muchas de ellas afectadas por conflictos y pobreza.

En 2025, la OMS notificó más de 600,000 casos de cólera o diarrea líquida aguda y cerca de 7,600 muertes en 33 países. Aunque se observó un descenso en el número de casos respecto a años anteriores, las muertes continuaron aumentando, reflejando la gravedad de la enfermedad y la necesidad de reforzar las medidas de prevención.

La Alianza Gavi, creada en el año 2000, ha ayudado a inmunizar a más de mil millones de niños y evitado más de 17.3 millones de muertes futuras. Además de financiar reservas mundiales de vacunas contra enfermedades como el ébola, el meningococo y la fiebre amarilla, Gavi desempeña un papel clave en la seguridad sanitaria global.

El UNICEF, presente en más de 190 países y territorios, trabaja para proteger los derechos de los niños más vulnerables, garantizando su acceso a salud, educación y servicios básicos. En el caso del cólera, su papel es fundamental en la adquisición y distribución de las vacunas, además de impulsar mejoras en agua potable y saneamiento.