Díaz-Canel anuncia medidas urgentes ante crisis energética en Cuba

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, realizó este jueves una inusual comparecencia televisada para abordar la crisis energética que atraviesa la isla. El mandatario reconoció un “desabastecimiento agudo de combustible” y anunció que su Gobierno prepara un plan de emergencia para enfrentar la situación.

Durante su intervención, Díaz-Canel señaló que Cuba está dispuesta a dialogar con Estados Unidos, pero subrayó que ese diálogo debe darse “sin presión ni imposiciones”, manteniendo la soberanía y el respeto. El mensaje se produce en medio de crecientes tensiones diplomáticas y de un escenario interno marcado por apagones prolongados, inflación y reclamos ciudadanos.

La escasez de combustibles se agravó tras la decisión de Estados Unidos de cerrar el flujo de petróleo venezolano hacia la isla en enero. El presidente estadounidense Donald Trump tomó el control del sector petrolero de Venezuela y puso fin al envío de crudo y recursos financieros desde Caracas a La Habana.

Además, Washington anunció que México dejará de suministrar petróleo a Cuba, tras la firma de un decreto que amenaza con imponer aranceles adicionales a cualquier país que provea crudo al país caribeño.

El embargo estadounidense, vigente desde 1962, se combina con una crisis económica interna que limita el acceso a divisas y debilita servicios básicos.

Apagón masivo en el oriente de la isla

La comparecencia presidencial coincidió con un apagón masivo que dejó sin electricidad a todo el este de Cuba el miércoles por la noche. La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó que el fallo ocurrió a las 20:54 horas en la subestación Holguín 220 kV, lo que provocó la desconexión del sistema eléctrico en la región oriental.

El corte afectó parcialmente a la provincia de Holguín y de manera total a Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. Santiago de Cuba, con unos 400,000 habitantes, quedó entre las zonas más golpeadas.

Infraestructura deteriorada

La red eléctrica cubana sufre interrupciones frecuentes debido al envejecimiento de la infraestructura y la escasez de combustible. Desde finales de 2024, la isla ha experimentado al menos cinco apagones generalizados.

Ocho plantas termoeléctricas, la mayoría inauguradas en las décadas de 1980 y 1990, presentan averías constantes o deben cerrar durante semanas por mantenimiento. El Gobierno sostiene que las sanciones estadounidenses dificultan las reparaciones y el acceso a piezas de repuesto, mientras que economistas señalan la falta de inversión estatal acumulada como un factor estructural del deterioro.

Preocupación internacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció su intención de enviar ayuda humanitaria a Cuba y expresó que busca un acuerdo con Estados Unidos para retomar el suministro energético.

El secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó su preocupación por el impacto humanitario de la crisis. Su portavoz, Stéphane Dujarric, advirtió que la situación podría “empeorar o colapsar” si no se satisfacen las necesidades de petróleo de la isla.

Con información de AFP.