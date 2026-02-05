Florida vive insólita lluvia de iguanas congeladas; habitantes pueden sacrificarlas | VIDEO

Una intensa ola de frío ártico desplomó esta semana los termómetros en Florida, el llamado “Estado del Sol”, provocando una auténtica lluvia de iguanas. Las temperaturas descendieron por debajo de los 4 grados centígrados, condición que dejó a miles de iguanas verdes (Iguana iguana) en estado catatónico.

A diferencia de los mamíferos, estos reptiles son de sangre fría y dependen del calor ambiental para regular su metabolismo. Cuando el termómetro baja de los 7°C, su actividad fisiológica se ralentiza drásticamente; si la temperatura desciende aún más, su sangre deja de circular con normalidad y entran en un estado de rigidez muscular. Al encontrarse dormidas en las ramas de los árboles, pierden la capacidad de agarre y caen por la fuerza de la gravedad.

La ola de frío ártico en Florida desplomó los termómetros y generó una insólita lluvia de iguanas verdes, que al perder movilidad caen desde los árboles. FWC

Aunque parecen muertas, la mayoría de los ejemplares siguen con vida, esperando que el sol vuelva a calentar sus cuerpos. Sin embargo, el riesgo para los ciudadanos es real: un adulto puede pesar hasta 9 kilos y caer desde alturas considerables, convirtiéndose en un proyectil peligroso para peatones y vehículos.

Especie invasora y daños al ecosistema

La Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida (FWC) recordó que la iguana verde es considerada una especie invasora en el estado. Estos reptiles ocasionan graves daños a la infraestructura local, destruyen pavimentos y desplazan a la fauna autóctona.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una especie invasora es aquella que se establece fuera de su área de distribución natural y que, al proliferar en un nuevo ecosistema, genera impactos negativos en la biodiversidad, la economía o la salud pública. Estas especies suelen competir con las nativas por alimento y espacio, alterar los ciclos ecológicos y, en muchos casos, convertirse en plagas difíciles de controlar.

La iguana verde, originaria de regiones tropicales de América, se ha expandido en Florida debido a las condiciones climáticas favorables y la ausencia de depredadores naturales. Su presencia masiva ha generado un desequilibrio ecológico que afecta tanto a la flora como a la fauna local.

Autorización de eutanasia masiva

Ante la magnitud del evento registrado en febrero de 2026, las autoridades emitieron una autorización excepcional para la eutanasia masiva de estos ejemplares. Se instó a los residentes a no trasladar a los animales a sus casas para intentar “reanimarlos”, ya que al recuperar el calor pueden volverse agresivos y transmitir enfermedades como la salmonela.

En su lugar, se pidió a empresas especializadas y ciudadanos capacitados que procedieran a la eliminación de forma humanitaria, con el objetivo de controlar la plaga que asfixia el ecosistema de Florida.

En apenas 48 horas, se registraron más de 5,000 iguanas entregadas a la FWC, según el recuento oficial y medios locales.