Un accidente inusual sorprendió a los habitantes de Van Nuys, California, este martes, cuando una camioneta terminó sobre un hidrante que se rompió tras el impacto. La presión del agua generada por la ruptura provocó un potente chorro que levantó la parte trasera del vehículo, haciéndolo parecer suspendido en el aire.

El hecho se registró poco antes de la 1 p.m., en la esquina del bulevar Roscoe y la avenida Ventura Canyon, una zona transitada de la localidad.

Videos captados en el lugar muestran cómo el chorro de agua mantenía al vehículo elevado, creando una escena que rápidamente se difundió en redes sociales. Testigos señalaron que la fuerza del agua inundó la calle y generó un espectáculo inesperado para peatones y conductores.

Ocupantes del vehículo

En el interior de la camioneta viajaba una pareja de la tercera edad en los asientos delanteros. De acuerdo con imágenes de cámaras de vigilancia, el automóvil fue impactado previamente por otro vehículo, lo que provocó que se desviara y terminara chocando contra el hidrante.

Afortunadamente, los ocupantes no resultaron heridos. Un testigo identificado como Speche relató:

Bajé por la calle y había una gran cantidad de agua por todas partes. Vi a una pareja de ancianos que caminaba por la acera, pero no causó ningún daño y ellos no resultaron heridos”

Investigación en curso

Las autoridades locales acudieron al sitio para controlar la fuga de agua y asegurar la zona. El incidente se encuentra bajo investigación para determinar las circunstancias exactas del choque y establecer responsabilidades.