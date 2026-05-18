México envió en buque con bandera panameña, nuevo cargamento de ayuda humanitaria

Un nuevo cargamento de ayuda humanitaria mexicana llegó este lunes a Cuba en medio de la profunda crisis económica y energética que atraviesa la isla, agravada por el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y el bloqueo petrolero impuesto por Washington desde febrero.

La llegada del buque mercante Asian Katra al puerto de La Habana representa el quinto envío de asistencia realizado por México hacia el gobierno cubano en los últimos meses, en una operación respaldada públicamente por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El barco, con bandera panameña, ingresó a la bahía de La Habana durante la mañana, transportando insumos esenciales para aliviar la crisis humanitaria que afecta a millones de cubanos.

A diferencia de los envíos anteriores, realizados mediante embarcaciones de la marina mexicana, esta vez el traslado fue efectuado por un buque mercante civil.

La semana pasada, Sheinbaum había adelantado el envío desde Ciudad de México y aclaró que el cargamento no incluía petróleo.

Hoy sale un barco de ayuda humanitaria a Cuba. Pues de alguna manera aminorar el sufrimiento del pueblo cubano”, declaró la mandataria mexicana durante su conferencia matutina.

La presidenta reiteró además que México mantendrá una postura solidaria hacia la isla caribeña.

Nosotros vamos a seguir enviando ayuda humanitaria a un pueblo que lo necesita”, sostuvo.

EU endurece el bloqueo energético contra Cuba

El envío mexicano ocurre en un contexto de creciente presión económica de Washington sobre La Habana.

La administración de Donald Trump impuso desde finales de febrero un bloqueo petrolero contra Cuba, argumentando que la isla representa una “amenaza excepcional” para la seguridad nacional estadounidense.

Desde entonces, únicamente un petrolero ruso ha logrado atracar en puertos cubanos y sus reservas ya fueron consumidas.

La situación energética alcanzó un punto crítico la semana pasada, cuando el gobierno cubano reconoció oficialmente que no contaba con diésel ni fuel suficientes para operar los grupos electrógenos que complementan el sistema eléctrico nacional.

Cuba enfrenta apagones de más de 20 horas diarias

La falta de combustible ha provocado severos cortes de electricidad en prácticamente todo el país.

En algunas regiones de La Habana los apagones superan las 20 horas diarias, mientras que en varias provincias los cortes se extienden durante jornadas completas.

El jueves pasado, un fallo masivo dejó sin electricidad a siete de las 15 provincias cubanas.

La crisis energética ha incrementado el descontento social y provocado manifestaciones espontáneas en distintos barrios de la capital cubana.

Claudia Sheinbaum rechaza el bloqueo contra Cuba

Durante sus declaraciones, Claudia Sheinbaum reiteró la histórica oposición de México al embargo estadounidense contra Cuba, vigente desde 1962.

“Nunca hemos estado de acuerdo, desde el primer momento, con el bloqueo a Cuba”, afirmó la presidenta.

La mandataria defendió además el principio de autodeterminación de los pueblos y aseguró que México continuará respaldando humanitariamente a la isla.

Sheinbaum explicó que la ayuda mexicana se concentra actualmente en alimentos, productos esenciales y artículos básicos debido a que Rusia ha estado suministrando parte del combustible requerido por Cuba.

México ha enviado más de 3 mil toneladas de ayuda a Cuba

Desde febrero, México ha realizado al menos cuatro envíos adicionales de asistencia humanitaria con más de 3 mil toneladas de productos básicos.

Entre los insumos enviados destacan leche, arroz, frijoles, productos cárnicos, medicamentos y artículos de higiene personal.

México busca aliviar parcialmente la crisis humanitaria que golpea a la isla, marcada por escasez de alimentos, medicinas, combustible y constantes interrupciones eléctricas.

La Habana acusa a Washington de asfixiar la economía

El gobierno cubano sostiene que la actual crisis económica es consecuencia directa de décadas de sanciones estadounidenses y del endurecimiento reciente de las restricciones impulsadas por la administración Trump.

Funcionarios de La Habana aseguran que las medidas financieras y energéticas impuestas por Washington han limitado severamente la capacidad de importación de combustibles y bienes esenciales.

En paralelo, la economía cubana enfrenta inflación, caída de la producción interna, deterioro de infraestructura energética y una creciente migración hacia Estados Unidos y otros países de América Latina.

La nueva asistencia mexicana también refleja el papel de México como uno de los principales aliados diplomáticos de Cuba en América Latina.

Mientras Washington incrementa la presión sobre el gobierno cubano, la administración de Claudia Sheinbaum ha optado por reforzar la cooperación humanitaria y mantener una política exterior de respaldo a La Habana.

La llegada del Asian Katra simboliza así no solo una operación de ayuda humanitaria, sino también una señal política frente al endurecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.

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