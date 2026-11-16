Candidatean a latina para la presidencia de Estados Unidos

La nueva congresista Darializa Ávila Chevalier es hija de inmigrantes dominicanos; Claire Valdez, de padres de ascendencia mexicana, nació en la frontera de Texas, pero representa el distrito 7 neoyorkino; y la propia Alexandria Ocasio-Cortez, que ganó la reelección y es hija de padres puertorriqueños.

El copresidente del comité de DSA en Nueva York, Gustavo Gordillo, presentó una resolución oficial como “un compromiso para fomentar y sentar las bases de una campaña presidencial” para Ocasio-Cortez, también conocida por sus iniciales AOC.

Gordillo dijo que “AOC y los DSA de la ciudad de Nueva York están comprometidos con la construcción de un movimiento socialista democrático más fuerte, y los DSA crearán las condiciones para una campaña presidencial capaz de impulsar una agenda política de la clase trabajadora”.

La propuesta tiene el apoyo de los socialistas, quienes como resultado de la elección forman una bancada de ocho congresistas y cuatro alcaldes, incluidos los presidentes municipales de las dos ciudades más grandes y pobladas del país, Nueva York y Los Ángeles.

También contaría con el apoyo del ala progresista de los senadores Bernie Sanders y Abdul El-Sayed, Peggy Flanagan y Troy Jackson.

De acuerdo con resultados de encuestas, siete de cada 10 demócratas tienen opinión favorable para Ocasio-Cortez, aunque 11%, el ala más establecida, la considera demasiado liberal, al proponer servicios de salud universales y aumentos de salario acordes con la carestía de vida.

Ocasio-Cortez también aparece como favorita en encuestas como potencial aspirante a la presidencia, incluso por arriba de Kamala Harris y el gobernador de California, Gavin Newsom.

En cuanto al electoral total nacional, cuenta con 36% de las simpatías, pero 40% tiene opinión desfavorable e incluye desde los mismos demócratas que la consideran demasiado liberal hasta los seguidores del presidente Donald Trump, quien ha hecho campaña en contra de los socialistas demócratas que llama comunistas.