Nuevo presidente asume el poder en Paraguay tras la caída de Peña por una crisis bancaria

El hasta ahora vicepresidente Pedro Alliana asumió este viernes como nuevo presidente de Paraguay, en reemplazo del destituido Santiago Peña, quien quedó detenido en medio de una crisis bancaria que afecta a la mitad de la población, según informó la agencia AFP.

La crisis estalló el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank por problemas de solvencia y dejó a unos tres millones de clientes sin acceso a sus depósitos. La medida provocó fuertes protestas en las calles, que la policía repelió con camiones hidrantes y gases lacrimógenos.

Peña, detenido tras su destitución

Peña, del Partido Colorado (conservador), fue detenido en su residencia de Asunción menos de una hora después de haber sido destituido en un acelerado juicio político en el Senado.

"Va a permanecer en calidad de detenido en su domicilio", dijo a la prensa la fiscal Silvia González.

Peña será conducido a la fiscalía el sábado a las 11:00 horas locales (14:00 GMT), donde será indagado por los supuestos delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio.

El exmandatario mantenía vínculos empresariales con la entidad y está acusado de beneficiarla con decisiones regulatorias y depósitos de fondos públicos, entre ellos los del Instituto de Previsión Social (IPS).

El Senado destituyó a Peña por mal desempeño en sus funciones, con 44 votos a favor y una ausencia, de un total de 45.

"Por fin, por fin se fue Santiago Peña, por fin se hizo justicia. Ahora queremos que nos devuelva nuestra plata y él termine en la cárcel", dijo a la AFP Jessica Aquino, de 32 años, entre los cientos que celebraron a las puertas del Congreso.

Peña había presentado su renuncia el jueves, pero el Congreso no resolvió si la aceptaba. Una renuncia le habría permitido conservar inmunidad como senador vitalicio; la destitución lo privó de esos fueros.

"Existen violaciones muy básicas en el debido proceso, entre ellas el tema del plazo", declaró en el recinto el abogado Ricardo Preda, defensor de Peña.

El diputado Raúl Benítez, uno de los fiscales acusadores, aseguró lo contrario:

"Peña instaló un esquema de vaciamiento bancario desde el Poder Ejecutivo", afirmó Benítez.

Alliana promete compensar a los ahorristas

Alliana, de 52 años, deberá completar el mandato hasta agosto de 2028. Ordenó tomar acciones inmediatas para resarcir a los ahorristas, con prioridad para los menos favorecidos, y designó como vicepresidente al senador Antonio Barrios.

"Los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos", afirmó Alliana tras jurar ante el Congreso y recibir la banda y el bastón presidenciales.

"No quiero a ningún tibio a cargo de esta misión. Quiero resultados", enfatizó el nuevo mandatario.

Como Peña, Alliana llegó a los primeros planos de la política paraguaya con el apoyo del expresidente Horacio Cartes (2013-2018), jefe del Partido Colorado.

El Banco Central comenzó a devolver fondos a ahorristas el jueves por la tarde, confirmó a la AFP José Maciel, del Fondo de Garantía de Depósitos.

La investigación llevó al arresto de ocho directivos del banco y a allanamientos, entre ellos en residencias del CEO de Ueno, Miguel Vázquez.

La crisis alcanzó a Argentina, donde unos mil empleados de la tecnológica ITTI, del mismo grupo, fueron suspendidos por 30 días sin sueldo. La Conmebol tenía unos 13 millones de dólares en el banco, según una fuente de la confederación citada por la AFP.

En 2012, el presidente Fernando Lugo también fue destituido en un juicio político igualmente veloz.