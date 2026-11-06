Destituyen al presidente de Paraguay, Santiago Peña, por escándalo bancario

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, fue destituido este viernes en un acelerado juicio político tras la intervención de uno de los mayores bancos del país, Ueno Bank, con el que el mandatario mantenía vínculos y que afectó a casi la mitad de la población.

"Conforme al resultado de la votación, se declara culpable al acusado Santiago Peña Palacios por mal desempeño en sus funciones y en consecuencia se lo separa de pleno derecho en su cargo de presidente de la República del Paraguay", dijo el presidente del Senado, Basilio Núñez.

La votación fue de 44 a favor y una ausencia, de un total de 45 senadores. Medios regionales reportaron que el vicepresidente Pedro Alliana asumirá la presidencia.

Las acusaciones contra Peña por Ueno

La acusación cuestiona el mal desempeño de Peña por un presunto conflicto de intereses, la cooptación del Estado y el fenómeno de las "puertas giratorias" en relación con Ueno Holding, el conglomerado al que pertenece el banco. Peña conservó acciones de ese grupo hasta marzo de 2025, cuando las vendió.

Una denuncia presentada por legisladores en octubre de 2025 fue ampliada con los hechos recientes. La Fiscalía anunció que incluirá a Peña en tres causas penales sobre Ueno Bank, que investigan la supervisión del banco, el procedimiento de resolución y la colocación de fondos públicos. Esas causas no equivalen a una imputación formal.

Medios reportaron que el banco recibió unos 850 millones de dólares de fondos públicos, sobre todo de pensiones. Esa cifra y la participación de Peña en el ingreso de esos recursos son señalamientos de la prensa y no una conclusión judicial.

Clientes de Ueno Bank enfrentan fondos congelados tras la intervención del Banco Central. REUTERS

La crisis bancaria y la salida de Peña

El Banco Central de Paraguay ordenó el proceso de resolución o cierre de Ueno Bank después de que su índice de solvencia cayera por debajo de 50 por ciento del mínimo exigido, según medios locales. Los fondos de los clientes quedaron congelados, y Primicias estimó en 2.9 millones los clientes afectados.

El Banco Central comenzó a pagar garantías de hasta 10 millones de guaraníes, unos mil 565 dólares, a los clientes sin deudas con la entidad.

Peña presentó su renuncia el jueves, pero la sesión para tratarla no alcanzó el quórum tras el retiro de legisladores oficialistas. El Senado rechazó su petición de una prórroga de 72 horas y el mandatario no compareció, representado por sus abogados.

"No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad", escribió Peña en X antes de la votación.

Cientos de afectados protestaron frente al Congreso. Peña es el segundo presidente paraguayo sometido a juicio político en la historia reciente, después de Fernando Lugo, destituido en 2012.