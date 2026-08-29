Nepal y China luchan por localizar a 3 mil desaparecidos por alud; van 663 muertos

Los equipos de rescate en Nepal y China continúan este sábado con la búsqueda de miles de personas tras el mortífero alud que, a mitad de semana, arrasó una zona fronteriza del Himalaya y sepultó pueblos enteros.

El número de desaparecidos aumentó a casi 3 mil, de acuerdo con las cifras oficiales de ambos países, mientras que ya fueron recuperados 633 cadáveres. Los reportes también señalan que podría haber fallecidos arrastrados por los ríos hasta lugares tan lejanos como India.

Los equipos de rescate trabajan en condiciones extremadamente difíciles debido al espeso lodo que cubre las zonas afectadas.

Kawan Koirala, integrante del Equipo de Respuesta a Desastres de Nepal, explicó que las labores de búsqueda avanzan con dificultad.

La gente quiere recuperar los cuerpos de sus familiares, vivos o muertos, pero no podemos encontrarlos (...) pueden ver el barro", declaró a la AFP, visiblemente agotado tras una jornada de trabajo de 18 horas.

"También es muy traumático para mí. Es la primera vez que veo algo así. Hay barro por todas partes. Antes habíamos tenido inundaciones en Nepal, pero no como esta", añadió.

Alud sepulta pueblos y destruye infraestructura

El miércoles, una inmensa pared de lodo, atribuida al colapso de un glaciar, sepultó viviendas, derribó puentes y arrastró vehículos tanto en Nepal como en la región autónoma china del Tíbet.

Aunque la causa exacta del colapso no está clara, el cambio climático está provocando el derretimiento de glaciares en todo el mundo, lo que aumenta el riesgo de este tipo de desastres.

En una zona donde se desarrollan grandes proyectos de infraestructura energética, la autoridad de desastres nepalí sumó 933 trabajadores a su lista de personas desaparecidas.

Esta lista ya incluía a decenas de excursionistas y peregrinos que se dirigían al monte sagrado tibetano de Kailash.

Quienes lograron sobrevivir aseguran que lo perdieron todo y ahora enfrentan una espera angustiante para conocer el destino de sus seres queridos desaparecidos, así como la perspectiva de reconstruir sus vidas desde cero.

Todos los asentamientos cercanos al río fueron arrasados. No queda nada", aseguró a la AFP el sobreviviente Buddhi Ram Dangol.

Rescatistas buscan sobrevivientes en un túnel

En una base del ejército en Bidur, utilizada como centro de operaciones de rescate, los familiares se agolpaban alrededor de las listas de sobrevivientes colocadas en una pared.

"Vine hasta aquí en búsqueda de mi hijo", dijo Kalka Sharda.

"Era trabajador de la central hidroeléctrica, pero no encuentro su nombre y las autoridades no dicen nada".

Una de las principales misiones de rescate se concentra en una central hidroeléctrica, donde un centenar de personas permanecen atrapadas en un túnel desde el desastre.

La oficina del primer ministro nepalí informó que los equipos de emergencia comenzaron a "retirar lodo y escombros" para despejar la entrada al túnel y facilitar el acceso a los sobrevivientes.

Además, una unidad india especializada en rescates en túneles llegó a la zona para colaborar en las operaciones.

Temen nuevas inundaciones en las zonas afectadas

A la búsqueda de los desaparecidos se suman los temores de nuevas inundaciones en las zonas afectadas debido a la formación de enormes masas de agua represadas.

Además, en algunas de las zonas afectadas, la devastación generalizada provoca que se estén agotando los suministros de comida y agua potable.

El balance provisional de la catástrofe asciende ya a 633 fallecidos, de los cuales 626 fueron registrados solamente en Nepal.

También hay 2 mil 426 personas, entre ellas cientos de extranjeros, con las que se perdió contacto en territorio nepalí.

En el Tíbet, donde los periodistas extranjeros no tienen acceso en su mayor parte, los medios estatales informaron este sábado de un saldo actualizado de siete fallecidos y 554 desaparecidos.

Las autoridades también señalaron que habían evacuado a 555 turistas varados y 499 residentes chinos de esa región autónoma.

En India, el gobierno informó que recuperó siete cuerpos de los ríos que fluyen desde Nepal, que se cree corresponden a víctimas de los deslaves.

El trauma causado por la catástrofe es "enorme", ya que se estima que hasta 93 mil personas pudieron resultar afectadas, aseguró la Cruz Roja, que prevé que el número de muertos siga aumentando.

Entre los desaparecidos en la frontera se encuentran decenas de devotos hindúes de todo el mundo, ya que muchos se dirigían en peregrinación al monte Kailash, en el Tíbet.

Sivaranjani Muthunathan viajaba en autobús con 56 personas hacia la frontera china cuando quedaron atrapados en lo que creyeron que era un atasco.

"De repente hubo niebla, humo, algo que parecía envolvernos", contó Muthunathan, de 46 años, a la AFP el viernes.

Mostró un video que grabó con su teléfono en el que se veía un torrente que se abalanzaba hacia ella.

El ministro de Relaciones Exteriores de Nepal, Shisir Khanal, estimó que la reconstrucción de las regiones e infraestructura devastadas costará "varios miles de millones de dólares".

Con información de AFP.

*mcam