Ataque ruso con drones deja 27 muertos y un enorme incendio cerca de Kiev

Al menos 27 personas murieron en un ataque ruso con drones la noche del viernes contra un depósito situado cerca de Kiev, que provocó un enorme incendio y explosiones, informaron este sábado las autoridades ucranianas.

El depósito aparentemente almacenaba “objetos y materiales explosivos”, informó la fiscalía ucraniana, que abrió una investigación por negligencia criminal.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, recordó en un mensaje en X que “no pueden almacenarse municiones cerca de viviendas u otras zonas residenciales”.

Investigan almacenamiento de explosivos

“Se sabe que han muerto 27 personas. Y puede que esa cifra no sea definitiva”, dijo el jefe de la administración militar de la región de Kiev, Timur Tkachenko.

Entre las víctimas se encuentra el alcalde del pueblo de Dmitrivska, Taras Didich, quien estaba ayudando en las labores de rescate.

El ataque con dron ocurrió poco después de las ocho de la noche del viernes (17H10 GMT) y golpeó “los terrenos de una empresa en la ciudad de Mila”, al oeste de Kiev, informó la oficina del fiscal general ucraniano.

En ese momento, “estalló un gran incendio en los terrenos de la empresa, y comenzó la detonación”, añadió.

La oficina del fiscal general explicó que investigará “la legalidad del (...) almacenamiento de objetos y materiales explosivos en los terrenos de la empresa”, así como si la compañía, cuyo nombre no se menciona, contaba con “los permisos y autorizaciones necesarios”.

“Castigo severo”

Zelenski detalló que hubo decenas de heridos y que más de 370 personas fueron evacuadas de la zona.

El ataque y la detonación posterior causaron daños en viviendas cercanas y en un centro para ancianos y personas con discapacidades, indicó también el mandatario.

El primer ministro Serguéi Koretski lamentó que no se hubieran aprendido “las lecciones” tras otro ataque mortal ocurrido en julio en la localidad de Vichnévé, cerca de Kiev, contra un depósito de municiones.

Una investigación había revelado importantes fallas por parte de la empresa pública propietaria, que no cumplía con las normas pese a la proximidad de viviendas.

“En el quinto año ya de la invasión, cometer el mismo error una y otra vez equivale a una negligencia criminal”, dijo el primer ministro en un mensaje en Telegram. “Cada responsable, sin excepción, debe recibir un castigo severo para que no vuelva a suceder algo así”, enfatizó.

Rusia y Ucrania han intensificado desde hace varios meses sus ataques de largo alcance, que cada vez con mayor frecuencia tienen como objetivo infraestructuras civiles, como almacenes logísticos e instalaciones petroleras y portuarias.

Estos bombardeos han causado un número cada vez mayor de víctimas civiles.

Con información de AFP.

*mcam