“Necesita mucho más que dinero”: Machado cuestiona acuerdo petrolero entre EU y Venezuela

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó este jueves que Venezuela “necesita mucho más que dinero” tras el inédito acuerdo petrolero alcanzado entre Estados Unidos y el gobierno interino de Delcy Rodríguez, cuya legitimidad rechaza.

En un video grabado desde el exilio y difundido en X, Machado sostuvo que “el sector petrolero es sólo una parte de la inmensa reconstrucción” del país, que “requiere inversiones colosales”. Añadió que, dada la fragilidad institucional de Venezuela, “ningún sector podrá funcionar de manera aislada”.

Machado salió de Venezuela clandestinamente en diciembre para recibir el Nobel y actualmente reside en Panamá.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció la semana pasada la firma de un “histórico” convenio que otorga a su país el 20% de las reservas de petróleo venezolano, equivalentes a 65,000 millones de barriles en 17 campos. Según cálculos oficiales, Venezuela obtendría beneficios por 209 mil millones de dólares en 25 años.

Machado criticó que “el patrimonio de nuestro suelo no le pertenece a un régimen ilegítimo, le pertenece al pueblo venezolano” y advirtió que “los enemigos de Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores”.

Elecciones “no listas”

Tras la firma de acuerdos con Chevron y Eni en Caracas, Trump y Rodríguez coincidieron en que Venezuela aún no está preparada para celebrar elecciones.

Simplemente no me parece que estén listos todavía. Los sacamos de una dictadura y nos estamos llevando muy bien con el gobierno”, dijo Trump.

Rodríguez, quien asumió como presidenta interina en enero tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense, ha impulsado leyes en los sectores de petróleo y minería para atraer inversión privada. Trump ha elogiado en varias ocasiones su gestión.

Machado defendió la alianza con Estados Unidos, pero subrayó que el país debe trabajar “bajo los principios innegociables de transparencia absoluta, legalidad y eficiencia”, lo que, aseguró, “solo es posible con la legitimidad y la estabilidad que ofrece un gobierno serio y democrático”.

La oposición denuncia fraude en las presidenciales de 2024, en las que Maduro se proclamó vencedor, y reivindica la victoria de Edmundo González, candidato respaldado por Machado. Ella misma fue inhabilitada políticamente y no pudo participar en esos comicios.

En su mensaje, Machado reconoció el malestar ciudadano: “Sé lo que ustedes están sintiendo: tristeza, rabia y ese malestar tan repetido en nuestra historia porque alguien decida sobre lo nuestro, en nuestro nombre, sin contar con nosotros”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que una nueva ronda de negociaciones iniciará en unos 10 días.

Mientras tanto, Maduro, acusado de cuatro delitos, entre ellos narcoterrorismo, pidió a un tribunal de Nueva York desestimar los cargos en su contra apelando a su inmunidad como jefe de Estado.

Con información de AFP.