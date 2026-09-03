Fomentar el conocimiento, desarrollar el talento y crear carreteras más seguras

La Federación Internacional del Automóvil (FIA), organismo rector mundial del deporte del motor y federación que agrupa a las organizaciones de movilidad de todo el mundo, ha anunciado que la Federación de Automovilismo de las Islas Caimán (CMF) será la galardonada con el Premio José Abed en el Congreso Americano de la FIA de 2026, que se celebrará en Buenos Aires.

La CMF recibió el premio por haber creado un programa educativo integral que combina vías de acceso al deporte del motor con orientación práctica para una conducción más segura en la carretera.

Con el fin de inspirar a la próxima generación de ingenieros, la CMF organizó en abril de este año la primera edición del Campeonato Nacional de «Stem Racing» de las Islas Caimán. A través de una serie de retos, los alumnos de secundaria diseñaron, presentaron, crearon la imagen de marca y probaron sus propios coches de Fórmula 1 en miniatura, en una celebración de la excelencia en ingeniería a través de la competición.

El club también está contribuyendo a crear una vía digital de acceso al deporte del motor mediante oportunidades para participar en los deportes electrónicos. Desde 2024, la participación en los deportes electrónicos ha pasado de contar con tan solo dos pilotos activos a más de 50, y competiciones nacionales como el evento anual Gamers Bay han contribuido a descubrir talentos y a abrirles las puertas al mundo del automovilismo.

Más allá de la competición, la CMF también ayuda a los conductores recién titulados a ganar confianza y a adquirir nuevas habilidades en materia de seguridad vial a través del «Auto Slalom», que ofrece una formación práctica y realista en conducción en un entorno seguro. Y para mejorar los hábitos de conducción en el día a día, la CMF está promoviendo el FIA Smart Driving Challenge , que ayuda a los usuarios de la vía pública a conducir de forma más segura y sostenible en cada trayecto.

Su Excelencia Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, declaró: "José Abed era un querido amigo y un gran defensor del automovilismo y de su capacidad para inspirar y empoderar a las comunidades de aficionados y a los usuarios de la vía pública".

"Me complace enormemente reconocer hoy la increíble labor de la Federación de Automovilismo de las Islas Caimán. Desde la formación de la próxima generación de ingenieros y la creación de una vía de acceso al mundo del automovilismo hasta el fomento de una cultura de conducción más segura en la carretera, han encarnado todo lo que representa este premio".

Jane Scaletta, presidenta de la Federación de Automovilismo de las Islas Caimán, declaró: "Es un gran honor compartir este premio con todos los miembros de la Federación Automovilística de las Islas Caimán. Su dedicación y entusiasmo están aumentando la participación en los deportes de motor y contribuyendo a que las carreteras sean más seguras para todos".

"Ya sea a través de STEM Racing, los deportes electrónicos o la formación de conductores, me siento muy orgulloso de que estemos creando oportunidades para que personas de todas las edades y procedencias desarrollen nuevas habilidades en el ámbito del automovilismo y la movilidad en las Islas Caimán".

La Confederação Brasileira de Automobilismo fue proclamada subcampeona de este año por organizar los eventos «Motor Sport in a Box» de la FIA, que permitieron a los jóvenes iniciarse en el «drifting juvenil» y ofrecieron a las personas en silla de ruedas la oportunidad de conducir en el marco del Campeonato Brasileño de Slalom.

El Premio José Abed fue instituido por primera vez en 2023 por Su Excelencia Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, en memoria de José Abed, expresidente de la Organización Mexicana de Automovilismo Internacional (OMDAI) y promotor de la Fórmula 1 en México.

El premio se concede cada año a un club de deportes de motor que haya impulsado el avance en el intercambio de conocimientos, la participación en los deportes de motor, el empoderamiento regional o la sinergia entre el deporte y la movilidad en todo el continente americano.

Acerca de la Federación International del Automóvil

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) es el organismo rector del automovilismo mundial y la federación de organizaciones de movilidad en todo el mundo. Es una entidad sin fines de lucro comprometida con la innovación y la promoción de la seguridad, la sostenibilidad y la equidad en el ámbito del deportes motor y la movilidad.

Fundada en 1904, con sedes en París, Londres y Ginebra, la FIA agrupa a 246 organizaciones miembro repartidas por los cinco continentes, que representan a millones de usuarios de la vía pública, profesionales del automovilismo y voluntarios. Elabora y hace cumplir la normativa relativa a los deportes de motor, incluidos los seis Campeonatos del Mundo de la FIA, con el fin de garantizar que las competiciones a nivel mundial sean seguras y justas para todos.

Pie de foto: De izquierda a derecha, Jane Scaletta, presidenta de Cayman Motoring federation CMF, ganador del Jose Abed award; Mohammed Ben Sullayem, presidente de FIAM; y Jorge Abed, presidente de OMDAI .