Estados Unidos sanciona a Fidel Ernesto Castro, nieto de Raúl Castro, y al Banco Exterior de Cuba

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la imposición de sanciones contra cinco entidades y una persona vinculadas al régimen comunista de Cuba, en virtud de la Orden Ejecutiva 14404 firmada por el presidente Donald Trump.

Entre los designados se encuentra Fidel Ernesto Castro Calis, nieto de Raúl Castro, así como el Banco Exterior de Cuba y cuatro entidades relacionadas con la explotación de recursos naturales y energéticos de la isla.

Según el comunicado, estas organizaciones forman parte de redes que sostienen los sectores de servicios financieros, metales, minería y energía del régimen, y que representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

El gobierno estadounidense sostiene que el régimen cubano continúa siendo una “profunda y multifacética amenaza” para la seguridad nacional y la estabilidad del hemisferio. Mientras el pueblo cubano enfrenta crisis económicas y sociales, la familia Castro y sus allegados en el Ministerio del Interior (MININT) mantienen el control absoluto de la economía, beneficiando a una élite reducida.

Las medidas buscan desmantelar las redes financieras ilícitas, los aparatos represivos y las estructuras de poder heredadas de la era castrista, con el objetivo de que “el pueblo cubano, y no sus opresores, herede el futuro de la nación”.

Las sanciones se fundamentan en la Orden Ejecutiva 14404, titulada “Imposición de sanciones a los responsables de la represión en Cuba y de las amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.

Además, cumplen con la Orden Ejecutiva 14380, “Abordar las amenazas del Gobierno de Cuba contra Estados Unidos”, y con el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 5, que instruye al Poder Ejecutivo a promover derechos humanos, estado de derecho, mercados libres y democracia en Cuba.