Avión donde viajaba el Secretario de Seguridad Nacional de EU pierde un motor en pleno vuelo

Un avión de la Guardia Costera de Estados Unidos que trasladaba al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Ronald Reagan, en las afueras de Washington, luego de que se reportara la pérdida de uno de sus motores.

El incidente fue comunicado por el piloto del C-37A, una versión militar del Gulfstream V utilizada para transportar a altos funcionarios. En la grabación de audio se escucha al piloto detallar lo que ocurría.

“Acabamos de perder el motor derecho, queremos declarar una emergencia y solicitar un aterrizaje inmediato en DCA”. A bordo viajaban 14 personas, quienes desembarcaron sin sufrir lesiones tras la maniobra.

En entrevista con Fox News, Mullin elogió la pericia de los aviadores de la Guardia Costera:

“Son, sin duda, los mejores pilotos. Lograron que todo pareciera un aterrizaje rutinario. Mantuvieron la calma y el profesionalismo en todo momento”

El funcionario, que asumió el cargo en marzo tras la salida de Kristi Noem, agradeció a la tripulación por su “trabajo excelente” y aseguró que se sintió orgulloso de ellos durante todo el proceso.

El episodio ocurre en medio de las advertencias sobre el envejecimiento de las aeronaves del Departamento de Seguridad Nacional. El avión ejecutivo utilizado por altos funcionarios tiene 22 años de servicio y enfrenta problemas de obsolescencia en sistemas de aviónica y comunicaciones.

La propuesta presupuestaria para el año fiscal 2025 incluyó inicialmente 50 millones de dólares para reemplazar la aeronave, cifra que posteriormente se elevó a 200 millones con el objetivo de adquirir dos nuevos Gulfstream G700, reveló CBS semanas atrás.