Elon Musk lanza mensaje a Zelenski: “Es hora de que se vaya”

Mauricio

El multimillonario tecnológico Elon Musk pidió que Volodimir Zelenski deje la presidencia de Ucrania, en medio de las tensiones entre Kiev y Washington por el respaldo estadounidense al país, devastado por la guerra con Rusia.

La declaración del empresario, publicada el miércoles, ocurre mientras el gobierno ucraniano pone en duda el apoyo de Estados Unidos, luego de una serie de desacuerdos relacionados con el suministro de información sobre ataques rusos y el funcionamiento de los sistemas satelitales utilizados por sus fuerzas militares.

Esta semana, Ucrania acusó a Estados Unidos de ayudar a Rusia al no advertirle sobre ataques de misiles inminentes y por obstaculizar la respuesta militar de Kiev mediante cambios en el sistema de satélites de la empresa de Musk, que el país utiliza para mantener sus comunicaciones.

Y así continúa la masacre", escribió Musk en su cuenta de X. "Es hora de que Zelenski se vaya", agregó el empresario, quien se pronunció en medio de la disputa por el funcionamiento de los servicios satelitales y el respaldo que recibe Ucrania durante el conflicto.

REUTERS

Elon Musk y Zelenski chocan por el sistema Starlink

Previamente, Zelenski había pedido a Musk que restableciera Starlink, el sistema de comunicaciones satelitales diseñado por SpaceX, empresa del magnate tecnológico. De acuerdo con altos funcionarios ucranianos, el servicio fue ralentizado, lo que habría tenido un impacto en las operaciones de las fuerzas de Kiev en el frente de batalla.

Ante estos señalamientos, Musk afirmó que cualquier interrupción es responsabilidad del gobierno estadounidense. Además, estableció una diferencia entre los dos sistemas satelitales que utiliza Ucrania en el contexto de la guerra.

Por un lado, mencionó Starshield, sistema del que Ucrania depende para las comunicaciones en el campo de batalla y que, según explicó, está bajo el control del gobierno de Estados Unidos. Por otro, se refirió a Starlink, el servicio civil de satélites que también utiliza Kiev, aunque no tiene permitido emplearlo para operaciones ofensivas.

Ucrania cuestiona el respaldo de Estados Unidos

La disputa ocurre después de que Zelenski respondiera afirmativamente cuando le preguntaron si se sentía "traicionado", luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un acuerdo de suministro de diésel con Moscú.

A este desacuerdo se sumaron las declaraciones de un alto funcionario en Kiev, quien aseguró que Estados Unidos había amenazado, en días recientes, con dejar de proporcionar información de inteligencia sobre los lanzamientos de misiles rusos. Ucrania utiliza esos datos para intentar frustrar los ataques contra su territorio.

Sin embargo, Trump ha negado que Estados Unidos haya retirado esa información de inteligencia, en medio de los cuestionamientos sobre el respaldo de Washington a Kiev.

El presidente estadounidense, quien afronta el próximo mes unas elecciones legislativas clave de medio mandato, también ha atribuido el incremento de los precios de la gasolina a los ataques ucranianos contra refinerías de petróleo rusas.

Así, las diferencias sobre el suministro de información militar, el uso de las comunicaciones satelitales y los ataques contra instalaciones petroleras se mantienen en el centro de las tensiones entre Ucrania y Estados Unidos.

Con información de AFP.

*mcam