Multitudes hacen fila para despedir a la librería “Have a nice stay”, en Hong Kong

La gente hizo cola este domingo para charlar, echar un vistazo y despedirse de una librería independiente de Hong Kong antes de su cierre, tras una redada policial llevada a cabo en julio por la supuesta presencia de libros sediciosos y lo que, según los propietarios de la tienda, fue un "mal rendimiento empresarial".

Se formaron largas colas frente a la librería "Have a nice stay", que se extendían por la escalera del barrio de Kowloon, en Hong Kong. Solo se permitía la entrada de 20 personas a la vez al local, de unos 55 metros cuadrados.

El sector de las librerías independientes de la ciudad, que en su día fue muy próspero, se ha reducido rápidamente desde que Pekín impuso una legislación de seguridad nacional de amplio alcance a la ciudad en 2020.

Personas reunidas afuera de la librería “Have a nice stay”, de Hong Kong Foto: Reuters

Muchas de ellas ofrecían una gama más amplia de títulos políticos y sociales que las grandes cadenas y se convirtieron en espacios importantes para la sociedad civil a través de coloquios y talleres sobre libros.

Ya no tenemos la capacidad, o quizá el valor, para seguir cumpliendo la misión de utilizar los libros para compartir conocimientos extraídos de una diversidad de perspectivas", afirmaba en un comunicado en línea el mes pasado.

"Have a nice stay" fue fundada en 2022 por un grupo de antiguos periodistas de Stand News y profesionales veteranos que perdieron sus puestos de trabajo tras la ola de cierres de medios locales independientes que siguió a la imposición de la ley de seguridad.

Personas reunidas afuera de la librería “Have a nice stay”, de Hong Kong Foto: Reuters

En una publicación de Facebook del 14 de julio, la librería anunció que cerraría el 30 de agosto, alegando malos resultados comerciales, presiones financieras, la incertidumbre sobre su local y el contexto social general de Hong Kong.

Durante los últimos seis meses hemos tenido que hacer frente a déficits financieros, aunque en ocasiones logramos salir adelante a duras penas. Al analizar la situación económica general de Hong Kong, solo podemos llegar a la conclusión, con pesimismo, de que cada vez será más difícil seguir adelante", indicó.

La librería señaló que las elusivas "líneas rojas" también fueron un factor determinante. "Los funcionarios del Gobierno han dejado claro que no especificarán qué libros se pueden vender y cuáles no (…) No podemos leer todos los libros, ni somos capaces de determinar cuáles pueden considerarse problemáticos", añadió.

Personas reunidas afuera de la librería “Have a nice stay”, de Hong Kong Foto: Reuters

Más temprano en el año, la Policía de Seguridad Nacional actuó contra otras tres librerías acusadas de exponer o vender publicaciones con intención sediciosa y detuvo a varias personas.

Sin embargo, el incidente más sonado relacionado con el mundo del libro en la ciudad tuvo lugar a finales de 2015, cuando cinco editores y libreros vinculados a la librería "Causeway Bay Books" desaparecieron en circunstancias misteriosas.

La librería era famosa por vender libros de bolsillo sensacionalistas y políticamente delicados sobre los líderes de China continental.

Los cinco reaparecieron posteriormente bajo custodia de las autoridades de la China continental y prestaron declaración ante las cámaras de televisión en relación con los presuntos delitos de los que se les acusaba.