EU lanza nuevos ataques en Irán; Teherán responde con misiles a Jordania

Estados Unidos llevó a cabo el domingo bombardeos sobre la isla iraní de Larak, los primeros desde hace un mes, anunció el mando militar estadunidense para Oriente Medio, que, según Irán, causaron muertos y heridos.

“A primera hora del día, las fuerzas estadunidenses atacaron dos lanzadores iraníes en la isla de Larak”, donde “se había observado a Guardianes de la Revolución Islámica prepararse para lanzar cohetes con minas navales”, dijo Tim Hawkins, portavoz del Centcom, en un comunicado enviado a la AFP.

Los bombardeos estadunidenses causaron “muertos y heridos”, afirmaron en un comunicado los Guardianes de la Revolución iraníes, que advirtieron que habrá “represalias” en respuesta a esta “agresión”.

Poco después, dijeron que atacaron objetivos militares estadunidenses en Jordania con misiles balísticos y drones. En particular, apuntaron contra instalaciones técnicas y de mantenimiento, así como a aviones, indicaron en un comunicado citado por medios estatales iraníes.

El ejército de Jordania anunció poco después que interceptó ocho misiles que vulneraron su espacio aéreo, sin precisar su origen. En un comunicado precisó que los había “destruido con éxito”.

Estos ataques se producen tras semanas en las que las hostilidades habían perdido intensidad.

La administración Trump había privilegiado la “guerra económica” frente a los bombardeos sobre Irán.

Sin embargo, hubo intercambios esporádicos de disparos en la región, sobre todo en y alrededor del estrecho de Ormuz.

Desminado completado

Este paso marítimo estratégico, por el que antes de la guerra transitaba una quinta parte de los hidrocarburos mundiales, está bloqueado por Teherán, que ataca de forma esporádica a los barcos que intentan franquearlo.

Estados Unidos responde manteniendo un bloqueo de los puertos iraníes.

“La semana pasada, el Centcom terminó el desminado de las rutas de navegación internacionales del estrecho”, agregó Hawkins.

“Las fuerzas estadunidenses vigilan de cerca la zona y siguen preparadas para proteger la libre circulación de los intercambios comerciales en esta vía marítima esencial”, añadió.

La guerra estalló el 28 de febrero con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, que respondió apuntando en particular a los países del Golfo aliados de Washington.

Un alto el fuego en abril puso fin a cerca de 40 días de intensos bombardeos, y en junio se alcanzó un protocolo de acuerdo destinado a poner fin definitivamente al conflicto.

Pero este se hizo añicos en julio tras la reanudación de las hostilidades. Las negociaciones están desde entonces en punto muerto.

Los precios del petróleo subieron tras conocerse los ataques estadunidenses contra Irán.

El barril de crudo Brent del mar del Norte, referencia internacional, volvió a superar el umbral simbólico de los 90 dólares, hasta 90.31 dólares. Su equivalente estadunidense, el West Texas Intermediate, subió a 85.41 dólares.

La guerra con Irán es profundamente impopular entre la opinión pública estadunidense, con las elecciones de mitad de mandato previstas para noviembre, que podrían poner fin al control republicano del Congreso.

Sanciones económicas

Pareciendo dejar de lado el frente militar, Estados Unidos afirmó recientemente que quería aumentar la presión económica sobre Irán, sometido ya a sanciones internacionales desde hace décadas.

El secretario estadunidense del Tesoro, Scott Bessent, presentó el pasado lunes un nuevo paquete de sanciones llamadas “secundarias”, que no afectan directamente a Irán, sino a sus socios comerciales, en los sectores del oro, la tecnología, los activos digitales, la aviación y el transporte marítimo.

Washington también impuso nuevas sanciones contra 60 personas, empresas y buques acusados de ayudar a Irán a generar ingresos petroleros, adquirir armas y llevar a cabo acciones de guerra digital.

Uno de los países señalados por Washington, China, clave socio económico de Teherán, aseguró, sin embargo, que defenderá “firmemente” sus intereses y su cooperación con Irán.

Aunque el presidente iraní, Massoud Pezeshkian, ha reconocido que su país afronta “numerosas dificultades económicas”, Teherán asegura que Estados Unidos no obtendrá “nada” con las presiones económicas y descarta cualquier regreso a la situación anterior a la guerra en el estrecho de Ormuz.