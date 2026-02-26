Mujer se defiende a disparos de un asalto durante venta de perros de lujo | VIDEO

Una presunta venta de cachorros de razas de lujo derivó en un intercambio de disparos en el estado de Florida, luego de que varios hombres intentaran despojar a una mujer de ejemplares valuados en aproximadamente 4 mil dólares cada uno.

Las autoridades determinaron, de manera preliminar, que la actuación de la propietaria se enmarca en la legítima defensa, por lo que no se presentaron cargos en su contra.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, la mujer se dedicaba a la comercialización de perros de razas poco comunes y alta cotización en el mercado. Este tipo de animales, apreciados por su linaje, rareza y demanda, puede alcanzar precios elevados, lo que convierte cada transacción en una operación de riesgo si no se adoptan medidas de seguridad adecuadas.

Robo de perro acaba en tiroteo

Según la información difundida por las autoridades, los sospechosos habrían contactado previamente a la vendedora con el supuesto interés de adquirir uno de los cachorros. Sin embargo, las investigaciones apuntan a que la intención real era robarse a los perros de lujo, sin realizar el pago correspondiente.

El encuentro, que en principio parecía una negociación más dentro de un negocio lucrativo, escaló en cuestión de segundos. Al advertir la amenaza, la mujer respondió con un arma de fuego, lo que derivó en un intercambio de disparos. Hasta ahora no se ha detallado públicamente quién accionó primero el arma, aunque testigos señalaron haber escuchado múltiples detonaciones.

El video muestra como durante unos segundos la mujer dispara un arma de alto calibre desde detrás de su auto.

Los cachorros ofrecidos por la mujer estaban valuados en alrededor de 4 mil dólares cada uno. Especial.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras percibir los disparos, lo que generó momentos de tensión en la zona. Elementos de seguridad acudieron al lugar y acordonaron el área para iniciar las diligencias correspondientes.

Investigación abierta y debate sobre seguridad

Si bien no se han confirmado oficialmente heridos de gravedad, el caso permanece bajo investigación para esclarecer la secuencia exacta de los hechos y determinar responsabilidades penales en caso de que existan.

La policía indicó que, con la información disponible hasta el momento, la reacción de la mujer se considera defensa propia y del hogar, figura legal contemplada en la legislación estatal. Por ello, no enfrenta cargos derivados del enfrentamiento armado.

El incidente vuelve a poner sobre la mesa el creciente interés delictivo en torno al mercado de mascotas exclusivas. La alta valoración económica de ciertos ejemplares ha convertido estas transacciones en potenciales blancos de robo, especialmente cuando se concretan mediante contactos previos y acuerdos privados.