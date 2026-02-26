Última Hora Impreso de hoy

Guardacostas cubanos matan a cuatro tripulantes de una lancha de EU

Cuatro personas que iban a bordo de una embarcación con matrícula de Florida fueron abatidas y otras seis resultaron heridas en aguas territoriales de Cuba durante un intercambio de disparos con guardacostas de la isla.

Por: Francisco Zea

thumb
Reproducir

Cuatro personas que viajaban en una embarcación con matrícula de Florida fueron abatidas y otras seis resultaron heridas durante un intercambio de disparos con guardacostas en aguas territoriales de Cuba. Las autoridades investigan las circunstancias del enfrentamiento y la ruta de la embarcación.

Temas:

EL EDITOR RECOMIENDA

X