Guardacostas cubanos matan a cuatro tripulantes de una lancha de EU
Cuatro personas que iban a bordo de una embarcación con matrícula de Florida fueron abatidas y otras seis resultaron heridas en aguas territoriales de Cuba durante un intercambio de disparos con guardacostas de la isla.
