Joven declara que era adicta a Instagram y YouTube en juicio en Estados Unidos

La demandante en un histórico juicio contra redes sociales en Los Ángeles declaró el jueves y aseguró ante el jurado que cuando era niña no podía controlar su uso de YouTube e Instagram.

Era muy pequeña y pasaba todo mi tiempo allí”, dijo Kaley G. M., residente de California de 20 años, cuando se le preguntó por qué consideraba que era adicta a YouTube. “Cada vez que intentaba separarme, simplemente no funcionaba”, respondió a su abogado, Mark Lanier, quien al interrogarla buscó retratar a una usuaria que, siendo niña, quedó atrapada para incrementar su uso de YouTube e Instagram

Lanier afirmó que los registros judiciales indican que hubo un día en que usó Instagram durante 16 horas.

Testimonio sobre filtros, acoso y dependencia

Kaley también describió el uso frecuente de filtros en esa red social a muy temprana edad para hacer sus ojos más grandes y sus orejas más pequeñas.

Al mostrársele un panel con algunas de las decenas de fotos de Instagram que había publicado, aseguró que “casi todas tienen filtros”.

Relató que, aunque la acosaban en Instagram, seguía usando la aplicación: “Si me desconectaba, sentía que me perdía de algo”.

Cuando se le preguntó si aún era adicta a YouTube, respondió: “Creo que no soy tan adicta como lo era antes”.

Un juicio que podría sentar precedente

El juicio durará hasta finales de marzo, cuando el jurado decidirá si Meta, matriz de Instagram, y YouTube, propiedad de Google, tienen responsabilidad por diseñar aplicaciones adictivas que afectaron la salud mental de la demandante.

Por el estrado han pasado directivos de las empresas, como Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta.

Este caso forma parte de una serie de demandas agrupadas en tribunales de California y otros estados de Estados Unidos contra Meta (propietaria de Instagram y Facebook), Google (matriz de YouTube) y otras plataformas, en las que se alega que los algoritmos fueron diseñados para maximizar el tiempo de permanencia mediante sistemas de recomendación y recompensas variables.

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, llega a la corte para declarar en el juicio en Los Ángeles sobre el presunto impacto de Instagram y YouTube en la salud mental de menores. Reuters

Más de mil 500 demandas y advertencias oficiales

De acuerdo con datos citados en reportes judiciales y retomados por Excélsior, más de 1,500 demandas similares han sido consolidadas en procesos federales bajo el argumento de daños a la salud mental de menores.

Estudios del Cirujano General de Estados Unidos (2023) advierten que el uso excesivo de redes sociales —más de tres horas diarias en adolescentes— se asocia con un riesgo duplicado de síntomas de depresión y ansiedad. Asimismo, investigaciones internas de Meta reveladas en 2021 ante el Congreso estadounidense señalaron que 32% de las adolescentes encuestadas que ya se sentían mal con su imagen corporal afirmaron que Instagram las hacía sentir peor.

Las empresas demandadas han sostenido en su defensa que cuentan con herramientas de control parental, límites de tiempo y advertencias de contenido, y han invocado protecciones legales como la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que limita la responsabilidad de las plataformas por contenido generado por terceros.

