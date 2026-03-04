Mojtaba Jamenei hijo de Alí Jamenei se perfila como futuro sucesor del ayatola

Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido líder supremo Alí Jamenei, se perfila como nuevo líder supremo de Irán por la Asamblea de Expertos, órgano clerical encargado de nombrar a la máxima autoridad religiosa y política del país.

Según la cadena Iran International, con sede en Londres y considerada crítica del régimen iraní, el consejo de 88 clérigos de la Asamblea de Expertos habría designado a Mojtaba como sucesor tras la muerte de su padre, quien fue asesinado en ataques militares de Estados Unidos e Israel el pasado sábado.

Mojtaba Jamenei, hijo del líder supremo Alí Jamenei, es una de las figuras más mencionadas como posible sucesor en Irán. Aunque mantiene un perfil bajo, se le atribuye influencia en círculos políticos y religiosos, de acuerdo con la cadena France 24.

Medios internacionales reportaron que Mojtaba tuvo un papel fundamental en la represión de las manifestaciones contra el régimen en 2009.

Además, cuenta con un amplio poder en cuanto al control de recursos.

Dentro de Irán, se cree ampliamente que Mojtaba controla enormes activos financieros, reportó el periódico The Guardian.

Existen indicios de que activos que son blanco de sanciones de la comunidad internacional pertenecían al hijo del fallecido ayatola.

Su nombre completo es Sayyed Mojtaba Hosseini Jamenei.

Es uno de los seis hijos del ayatola Ali Jamenei.

Mojtaba nació en 1969 en la ciudad de Mashhad, en el noreste de Irán.

Su padre era clérigo y también lo fue su abuelo paterno, Sayyed Javad Hosseini Jamenei.

Después de la revolución de 1979, Mojtaba vivió con su familia en Teherán y sirvió en las fuerzas armadas de la República Islámica.