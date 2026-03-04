Estados Unidos se prepara para imponer aranceles del 15%

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó el miércoles que los aranceles generales del 15% a las importaciones anunciados por el presidente Donald Trump comenzarán probablemente a aplicarse esta semana. En una entrevista con CNBC, Bessent señaló: “Probablemente en algún momento esta semana”, aludiendo a la inminencia de la medida.

El aumento se aplicará en virtud de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, la misma base legal utilizada por Trump para imponer un arancel adicional del 10% que posteriormente fue elevado al 15%.

Esta disposición permite establecer gravámenes con una duración máxima de 150 días, salvo que el Congreso decida prorrogarlos. Durante este periodo de cinco meses, el gobierno estadounidense buscará concluir las investigaciones vinculadas a preocupaciones sobre seguridad nacional y comercio desleal, que fueron el motivo de la imposición de los nuevos aranceles.

Posibles nuevos paquetes de aranceles

Bessent explicó que las investigaciones en curso podrían dar lugar a nuevos paquetes de aranceles en el futuro. Subrayó que las facultades legales que respaldan estas medidas son “muy amplias” y que han sobrevivido a más de 4.000 impugnaciones legales. Aunque avanzan con más lentitud, aseguró que son más sólidas y resistentes a cuestionamientos judiciales.

El aumento de los aranceles generales no afecta a los gravámenes específicos ya impuestos por Trump, en particular sobre el acero y el sector automotor, que continúan vigentes. Estos sectores han sido objeto de medidas diferenciadas en la política comercial de la administración, consideradas estratégicas para la industria nacional.

El secretario Bessent manifestó su convicción de que las tarifas volverán a su nivel anterior en un plazo de cinco meses, una vez que se hayan completado las investigaciones. Sin embargo, durante ese tiempo, el comercio internacional con Estados Unidos se verá afectado por el incremento del 15%, lo que podría generar tensiones con socios comerciales y repercusiones en los mercados globales.

Trump responde al fallo de la Corte sobre aranceles

La Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegales los aranceles recíprocos impuestos por Donald Trump, al considerar que el Ejecutivo carece de facultades para imponer gravámenes de manera unilateral en tiempos de paz. La decisión, aprobada por seis votos contra tres, limitó la autoridad presidencial en política comercial y reservó esa potestad al Congreso.

Lejos de acatar pasivamente el fallo, el presidente expresó estar “profundamente decepcionado” y “absolutamente avergonzado” por la resolución judicial. En respuesta, anunció la aplicación de un nuevo arancel global. La medida se ampara en un código comercial de 1974 y contempla excepciones para bienes esenciales, así como para productos de Canadá y México bajo el T-MEC.

La Casa Blanca calificó el fallo como “erróneo” y anticipó una apelación. Mientras tanto, la nueva política arancelaria refuerza la estrategia de Trump de utilizar los gravámenes como herramienta de presión en las negociaciones internacionales.

Con información de AFP y Reuters.