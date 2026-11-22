El ministro de Educación de Corea del Sur dimitió el domingo debido a un escándalo de trampas con ayuda de inteligencia artificial (IA) que estalló antes del principal examen de ingreso a la universidad, realizado la semana pasada.

El país se ha visto sumido en el temor a las trampas con asistencia de la IA desde el domingo pasado, cuando un candidato con la puntuación más alta en el examen nacional de contabilidad tributaria de este año confesó que utilizó la IA para lograr una puntuación casi perfecta.

La confesión ocurrió cuatro días antes de un examen clave para ingresar a la universidad.

Conocido como el Suneung, este examen anual de nueve horas es ampliamente considerado como un boleto de entrada a universidades prestigiosas, empleos bien remunerados e incluso mejores perspectivas matrimoniales en este país asiático altamente competitivo.

En medio del escándalo, el ministro de Educación surcoreano anunció su renuncia este domingo.

Ahora que el examen ha terminado, asumo toda la responsabilidad y por la presente presento mi dimisión", escribió en X el ministro Choi Kyo-jin.

El presidente Lee Jae Myung aceptó su renuncia, informó la oficina presidencial.

El escándalo llevó a las autoridades a implementar una serie de medidas preventivas, como el bloqueo del wifi público alrededor de las sedes del examen, la colocación de pegatinas sobre los botones de la ropa y recompensas de hasta 75.000 dólares para quienes denunciaran trampas con IA.

Las autoridades señalaron que se identificaron 111 casos de mala conducta relacionados con dispositivos electrónicos durante el examen, casi la mitad de los cuales se detectaron gracias a tres alertas de emergencia enviadas por el gobierno para localizar teléfonos inteligentes que los examinados no habían entregado.