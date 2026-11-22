La misión espacial europeo-japonesa BepiColombo ingresó a la órbita de Mercurio, el planeta más pequeño del Sistema Solar, después de ocho años de viaje, anunció este domingo la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés).

La unidad de dinámica de vuelo "ya confirmó que la nave logró la captura orbital alrededor de Mercurio", informó la ESA en la red social X, al precisar que sus equipos analizaban los datos enviados por BepiColombo.

Horas antes, el sábado por la noche, la agencia había señalado que la sonda había realizado el giro previsto y que sus propulsores debían encenderse durante 37 minutos para reducir su velocidad y entrar en la órbita de Mercurio, el planeta más cercano al Sol.

Infografía explicativa de las principales etapas de la misión europeo-japonesa BepiColombo hacia Mercurio, desde su lanzamiento en 2018 hasta las observaciones previstas en abril de 2027 (Infografía de Valentina BRESCHI y Sylvie HUSSON / AFP) AFP

Lanzada en octubre de 2018, la nave, de cuatro toneladas, recorrió más de 10 mil millones de kilómetros y efectuó nueve sobrevuelos planetarios para ajustar su velocidad y trayectoria rumbo a Mercurio.

A partir de abril de 2027, la sonda MPO (Mercury Planet Orbiter), de la ESA, estudiará el planeta con una precisión sin precedentes, al aproximarse hasta 480 kilómetros de su superficie.

Por su parte, la sonda Mio (Mercury Magnetospheric Orbiter), de la agencia espacial japonesa JAXA, analizará el entorno espacial de Mercurio y, en particular, su campo magnético, siguiendo una órbita elíptica que la alejará hasta 11 mil kilómetros.

Según el plan de vuelo, ambas sondas deberán separarse los días 9 y 10 de diciembre para ocupar sus respectivas órbitas.

La misión debe "ofrecer a la humanidad y a la comunidad científica imágenes inéditas de Mercurio y abrir un nuevo capítulo en nuestra comprensión del Sistema Solar", anticipó este año Santa Martinez, responsable de la misión en la ESA.