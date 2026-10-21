Alberta votó por la unidad nacional; sigue en Canadá

EDMONTON.— La provincia canadiense de Alberta rechazó por amplia mayoría un plan para organizar un referendo de independencia, según resultados divulgados este martes, una derrota para los separatistas que tenían entre sus apoyos a aliados del presidente Donald Trump.

La cadena pública CBC y el canal privado CTV proyectaron una amplia victoria para el bando federalista. Según resultados oficiales con base al recuento de más de un tercio de las papeletas, más de 76% votaron en favor de la unidad nacional.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó este martes en la red social X que los ciudadanos de Alberta hicieron una elección clara.

“Eligieron la unidad para construir juntos y cuidar unos de otros”, apuntó el mandatario, que defiende la necesidad de estabilidad nacional cuando el presidente estadunidense Donald Trump libra una guerra comercial y no deja de lanzar amenazas de anexión.

Las encuestas indicaban que menos de una cuarta parte de la población de la provincia occidental quiere la independencia.