México renueva su compromiso en la XXX Cumbre Iberoamericana y fortalece relación con España

Luego de 35 años de la primera cumbre en Guadalajara, México reafirmó este jueves en Madrid su compromiso por alcanzar objetivos en Iberoamérica que generen resultados concretos y bienestar a la población.

En entrevista con Grupo Imagen, el canciller Roberto Velasco, destacó que pese a las diferencias ideológicas entre naciones de la región se salvaguardó el espíritu de trabajo conjunto en los asuntos de relevancia.

Creo que ha sido una cumbre exitosa, una cumbre respetuosa en la que además hay una buena declaración y como resultado hay varios acuerdos que tienen que ver con el intercambio estudiantil entre los países de Iberoamérica, con la prevención de desastres, que para México siempre es un tema prioritario y más con algunos sucesos trágicos que hemos visto muy recientemente en América Latina, así que por supuesto es muy importante trabajar para prevenir"

También con inteligencia artificial que es vital para todos los países. Entonces hay una agenda rica de resultados y un diálogo sobre todos los asuntos que son de interés para los 22 países que participamos en la cumbre”, subrayó.

En su mensaje en la sesión dentro del Palacio Real y más tarde, desde la sede la embajada mexicana en la capital española, el secretario sumó a nuestro país a este llamado que hizo el rey Felipe VI a poner por delante la armonía de trabajo en la región y no la disonancia, que hoy se refleja en el escenario internacional.

Creo que se vio reflejado (la unidad de trabajo) y por supuesto que hay diferencias profundas ideológicas, pero lo importante es que estamos aquí reunidos para dialogarlas de forma respetuosa entre países iguales y pudimos tener este diálogo, expresar cada uno de nosotros nuestros puntos de vista, donde no necesariamente pensamos igual en distintos temas, pero estamos dispuestos a cooperar en objetivos comunes.

México asumió ese compromiso en Guadalajara. Hoy, en Madrid, lo renovamos con el mismo entusiasmo: con respeto, con justicia y con resultados para nuestros pueblos. Lo hacemos con una brújula clara: cuidar a nuestra gente, abrir oportunidades a nuestra juventud y enfrentar juntos lo que ningún país puede resolver solo.

Cuenten con México para construir, juntos, el futuro de Iberoamérica”, sostuvo.

En el caso de la relación bilateral con España, el secretario de Relaciones Exteriores aseguró que se encuentra en un momento excelente y prueba de ello han sido los recientes encuentros de la mandataria mexicana con el presidente y el monarca español.

Además, este día el canciller se reunió con su homólogo español José Manuel Albares.

Hay una buena sintonía entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Sánchez. Estamos trabajando en diversos temas como la memoria histórica de nuestra relación, pero también con su futuro, y el desarrollo de varios asuntos que a los dos países les son prioritarios como las relaciones económicas. Por supuesto, las relaciones de índole global que tienen impacto para ambos países. Entonces hay un momento excelente”.

Por otro lado, el canciller Velasco se refirió a la visita confirmada de la presidenta Sheinbaum a China para la cumbre de APEC, un posible encuentro con el presidente Trump si asiste y los trabajos para el G20 en Miami en diciembre próximo.

Es un foro muy importante que incorpora las economías de la región del Pacífico, se va a realizar en China, lo cual es importante por ser otro de los países y las economías más grandes del mundo

Así que va a ser una presencia importante de la presidenta Sheinbaum y como en otros foros habrá algunas reuniones bilaterales y una agenda muy relevante que ya estará informando la presidenta y del G 20 en Miami, yo nunca puedo anticiparme a las confirmaciones de la presidenta, lo que te puedo decir es que México seguro estará presente”, apuntó.

Elecciones en Estados Unidos

Sin pronunciarse directamente respecto al proceso electoral en los Estados Unidos que le dio amplia mayoría al partido demócrata en las cámaras, el canciller Roberto Velasco resaltó el hecho de que dos personas cuyos padres son de origen mexicano alcancen una gubernatura en estados donde hay alta población mexicana.

Lo que sí podría destacar es que hay varias nuevas figuras en el tablero estadounidense entre ellas dos gobernadores, una gobernadora, un gobernador en estados fronterizos como California y Texas, que son de origen mexicano, la gobernadora de Texas, Gina Hinojosa y el gobernador de California Xavier Becerra, sus padres son mexicanos y yo pensaría que eso también debe ser importante en este tema”, subrayó.

México solidario frente a tragedia ferroviaria

El secretario de Relaciones Exteriores reiteró su solidaridad con el pueblo español y los países cuyos nacionales fueron víctimas del accidente ferroviario el pasado 28 fr octubre.

En el caso del mexicano Fernando Calvillo, de quien se confirmó su identidad hasta días después de la tragedia, el canciller comprometió el total respaldo para la familia en el proceso para repatriar el cuerpo.

Nosotros estuvimos muy atentos a los 12 mexicanos que fueron afectados en esta tragedia y hemos recibido todo el apoyo de las autoridades españolas para atenderlos, incluyendo el caso del mexicano que, lamentablemente, perdió la vida. Nuestra Embajada, nuestro personal ha estado muy cerca para atender este caso con su familia, y ha contado con el apoyo de todo el gobierno y le transmitimos nuestro más sentido pésame”.

Fernando Calvillo, originario de Aguascalientes, pero avecindado en Oklahoma, Estados Unidos, viajaba como turista junto a su pareja en uno de los trenes que colisionaron, sin embargo, su muerte fue confirmada hasta días después luego del examen de ADN que se le tuvo que hacer a uno de sus familiares que permanece en España en espera de que concluyan los trámites legales.