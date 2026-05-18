Comienzan las deliberaciones en juicio entre Elon Musk y OpenAI

El enfrentamiento judicial entre Elon Musk y OpenAI ha entrado en una etapa clave. Este lunes comenzaron las deliberaciones del jurado en el proceso que enfrenta al magnate sudafricano contra la compañía de inteligencia artificial y su director ejecutivo, Sam Altman, a quienes acusa de haber traicionado la misión fundacional de la organización.

El juicio, que se desarrolla en Oakland, California, podría redefinir el futuro corporativo de OpenAI y alterar el equilibrio de poder dentro de la carrera global por la inteligencia artificial, un mercado valuado en cientos de miles de millones de dólares.

La demanda presentada por Musk sostiene que OpenAI abandonó su naturaleza original como organización sin fines de lucro dedicada al desarrollo seguro y abierto de inteligencia artificial para transformarse en una corporación enfocada en el beneficio económico.

Según el empresario, él aportó alrededor de 38 millones de dólares con la expectativa de impulsar un laboratorio de investigación orientado “al beneficio de la humanidad”. Sin embargo, argumenta que Altman y el cofundador Greg Brockman desviaron ese propósito al consolidar una estructura empresarial enfocada en el crecimiento comercial de ChatGPT y otros productos de IA.

La demanda busca que OpenAI vuelva a operar bajo un modelo completamente sin fines de lucro. De prosperar, el fallo obligaría a la compañía a replantear su estructura corporativa, frenar cualquier eventual salida a bolsa y romper parte de sus acuerdos estratégicos con gigantes tecnológicos e inversionistas internacionales.

Microsoft, Amazon y SoftBank en el centro del caso

Durante el juicio también surgió el papel de los principales inversionistas de OpenAI. Entre ellos destacan Microsoft, Amazon y SoftBank, compañías que han destinado miles de millones de dólares al desarrollo de inteligencia artificial.

El jurado deberá analizar si Microsoft facilitó deliberadamente el abandono del modelo sin fines de lucro de OpenAI mediante inversiones multimillonarias y acuerdos estratégicos.

Actualmente, OpenAI es considerada una de las empresas privadas más valiosas del mundo, con una valoración estimada de 850 mil millones de dólares impulsada por el éxito global de ChatGPT desde su lanzamiento en 2022.

Sam Altman y Elon Musk en una batalla de credibilidad

La jueza Yvonne Gonzalez Rogers dejó claro que buena parte del caso podría reducirse a una cuestión de confianza: determinar cuál de los empresarios resulta más creíble ante el jurado.

Durante los alegatos finales, el abogado de Musk, Steven Molo, cuestionó directamente la integridad de Altman.

“Una organización sin fines de lucro dedicada al desarrollo seguro de la inteligencia artificial para el beneficio de la humanidad. Se supone que tenemos que creernos eso”.

La defensa de OpenAI respondió atacando la narrativa de Musk. La abogada Sarah Eddy mencionó incluso el testimonio de Shivon Zilis, socia profesional del empresario y madre de cuatro de sus hijos, para desacreditar su versión de los hechos.

El proceso también revivió episodios internos de OpenAI relacionados con la breve destitución de Sam Altman en noviembre de 2023. En aquel momento, la junta directiva alegó una “falta de franqueza” por parte del ejecutivo, aunque posteriormente fue reinstalado tras la presión de empleados e inversionistas.

Manifestantes contra la IA corearon consignas frente al tribunal federal durante el juicio de Elon Musk contra OpenAI en Oakland AFP

Redefinir el mercado global de inteligencia artificial

Más allá del conflicto personal entre Musk y Altman, el juicio expone una discusión central para la industria tecnológica: si las compañías de inteligencia artificial deben priorizar la seguridad y el beneficio público o enfocarse en modelos comerciales altamente rentables.

Tras abandonar OpenAI en 2018, Musk impulsó proyectos propios de IA mediante SpaceX y posteriormente creó xAI para competir directamente con OpenAI y Anthropic.

Sin embargo, OpenAI mantiene ventaja comercial gracias al crecimiento de ChatGPT y sus alianzas estratégicas con grandes corporaciones tecnológicas.

El jurado analiza si Musk presentó la demanda tarde

Antes de resolver el fondo del conflicto, el jurado debe decidir si Musk presentó la demanda dentro del plazo legal permitido. El empresario interpuso la acción judicial en 2024, cuatro años después de realizar su última contribución financiera a OpenAI.

La jueza indicó que el dictamen del jurado sobre este aspecto tendrá carácter consultivo, aunque adelantó que probablemente seguirá la recomendación emitida.

Si el caso supera esa etapa, entonces el tribunal deberá determinar si existió apropiación indebida de fondos y ruptura de compromisos fundacionales dentro de OpenAI.

El juicio entre Elon Musk y OpenAI se ha convertido en uno de los casos más relevantes para Silicon Valley en la última década. La resolución podría influir directamente en la regulación futura de la inteligencia artificial, el modelo de financiamiento de laboratorios tecnológicos y la relación entre innovación privada y responsabilidad pública.

Mientras el jurado delibera, la industria tecnológica observa un proceso que podría redefinir el equilibrio de poder en la carrera global por la inteligencia artificial.

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